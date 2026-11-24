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Redacción deportes, 24 nov (EFE).- El encuentro que disputarán el F.C Barcelona y el Manchester City el próximo 8 de diciembre correspondiente a la sexta jornada de la Champions League ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la violencia.

"La Permanente de la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte ha acordado declarar de Alto Riesgo el encuentro FC Barcelona - Manchester City (08/12/26)", resume el comunicado de dicha comisión.

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Será el próximo partido que dispute en Barcelona en su feudo del Spotify Camp Nou, después del encuentro que los azulgrana afrontarán este miércoles en el Estadio Olímpico de Bakú frente al Sabah FK de Azerbaiyán. EFE