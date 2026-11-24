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Madrid, 24 nov (EFE).- El Gobierno ha aprobado que las lenguas no oficiales, pero con reconocimiento legal en sus estatutos autonómicos -como el asturiano o el aragonés- puedan ser especialidad docente, lo que permitirá a centenares de profesores que las imparten presentarse a oposiciones para cubrir estas plazas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que actualiza el marco normativo para que las autonomías puedan crear, de acuerdo con su propia regulación, las especialidades docentes necesarias para impartir estas enseñanzas.

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En el caso del asturiano, el reconocimiento de esta especialidad docente dará estabilidad a más de 300 profesores y profesoras interinos que llevan impartiendo el asturiano y el eonaviego (mezcla del gallego y asturiano) como lengua optativa, una asignatura que nació hace cuarenta años.

Hasta ahora el reconocimiento de especialidad docente estaba contemplado en la ley solo para las lenguas cooficiales pero no para aquellas que tenían reconocimiento jurídico y especial protección estatutaria a efectos de enseñanza.

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"La medida se enmarca en el reconocimiento y la protección de la diversidad lingüística de España", señala el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en un comunicado en el que recuerda que la Constitución establece que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas del país constituye un patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección.

En Educación Secundaria, podrán establecerse especialidades propias de cada lengua y determinarse sus atribuciones docentes por analogía con las de lengua castellana y literatura.

En las escuelas oficiales de idiomas también podrán incorporarse estas lenguas a las especialidades docentes. Por su parte, en Educación Primaria, para impartir estas enseñanzas será necesario contar con la especialidad correspondiente, al igual que sucede con las lenguas cooficiales y extranjeras.

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El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes el decreto por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Artísticas Superiores y los procedimientos de garantía de su calidad.

La norma regula los estudios oficiales de grado en Enseñanzas Artísticas Superiores y de máster en Enseñanzas Artísticas para que sean equivalentes a los títulos universitarios oficiales de grado y máster.

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Señala que, con carácter general, los grados tendrán que tener 240 créditos ECTS y los másteres 60, 90 o 120 créditos.

También se prevé la organización de programas específicos de doctorado mediante acuerdos con universidades.

Los planes de estudios podrán incorporar especialidades e itinerarios, así como propuestas conjuntas entre distintas enseñanzas y dobles grados o másteres.

Se establece un sistema homogéneo para el acceso al grado, basado en los requisitos académicos y en una prueba específica, y contempla un reconocimiento mínimo de créditos entre enseñanzas de educación superior para facilitar la movilidad del estudiantado.

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Además, las prácticas académicas externas serán obligatorias en los títulos de grado y, junto con la formación dual, reforzarán la relación con los sectores profesionales y creativos.

El decreto amplía las posibilidades de organización de la oferta académica y señala que los centros podrán proponer, con las autorizaciones previstas en la norma, modalidades presenciales, semipresenciales o híbridas y virtuales o no presenciales, así como formación dual, dobles titulaciones y títulos propios destinados a la formación permanente.

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No obstante, la enseñanza virtual tendrá carácter excepcional y restringido, dada la naturaleza eminentemente práctica de estas enseñanzas.

Una de las principales novedades es la regulación de un sistema de garantía de calidad para el conjunto de las enseñanzas artísticas superiores, con procedimientos de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación de los títulos oficiales.

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Este sistema combinará la evaluación interna de los centros con la evaluación externa de las agencias de calidad, mediante procesos asimilables a los existentes en la universidad.EFE