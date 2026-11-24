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Juan José Lahuerta

Madrid, 24 nov (EFE).- Cuando el Iberia 1999 gana la banda, al Getafe le convendrá mirar hacia el área, donde suele aparecer Amiran Dzagania, un delantero de 25 años que hace dos temporadas jugaba en la Segunda División georgiana y que llega a la cita del jueves en la Liga Conferencia como la principal amenaza para los hombres dirigidos por José Bordalás.

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El Getafe, con un punto de nueve posibles, no tiene margen de error. Empató con el Universitatea Craiova (1-1) y perdió contra el Lugano (2-5) y el Brighton (0-1). Un pinchazo más, y tendrá pie y medio fuera de la Liga Conferencia. Por eso, deberá tener un cuidado extremo en su visita a Georgia. Allí espera el Iberia 1999, donde el nombre de Dzagania sobresale por encima del resto. Bordalás y sus jugadores deberán vigilar con atención a un futbolista que puede tumbar definitivamente al conjunto azulón.

Dzagania nació en Tiflis, es un delantero corpulento, de 1,88, y creció en la cantera del Norchi Dinamo. De niño admiraba a Messi y a Ibrahimovic, aunque entre sus referentes también estaban LeBron James, Mike Tyson y Roger Federer. "Si no fuera futbolista, sería deportista de todos modos", contó al portal georgiano Adjarabet Arena.

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En esa misma entrevista declaró que su máxima ilusión es jugar en San Siro, aunque este jueves deberá conformarse con jugar en su ciudad, donde empezó su carrera profesional en el WIT Georgia y pasó cuatro temporadas antes de que le llamara el campeón del país, el Iberia 1999.

El próximo rival del Getafe firmó a Dzagania en enero de 2025 después de que marcara 20 goles en 34 partidos de Segunda. Aun así, el primer año tuvo que repartirse entre dos vestuarios. Jugó 17 partidos con el filial y otros 20 con el primer equipo, muchos como suplente. Suyos fueron siete goles de los goles con los que el Iberia 1999 conquistó la Liga.

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En su segunda temporada se adueñó del puesto y la competición lo eligió mejor jugador de la primera vuelta. Ahora suma 15 goles entre todas las competiciones y es un fijo en las alineaciones de la Liga Conferencia.

Comenzó la liga georgiana fuerte. Encadenó goles en las cuatro primeras jornadas. Entonces compartía el primer puesto de la tabla de goleadores con Kommen Andrid, del Torpedo Kutaisi, y ahora, con once tantos, a dos de distancia de su rival, sigue en la pelea por acabar como máximo realizador del campeonato. "Me haría muy feliz. Para un delantero significa mucho ser el máximo goleador, reconoció a Adjarabet Arena.

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El salto a Europa también tiene peso en Tiflis porque el Iberia 1999 es el primer club georgiano en 22 años que alcanza la fase principal de una competición continental. El delantero que hace dos temporadas recorría los campos de Segunda es ahora el nueve titular de ese equipo.

Por su estatura, Dzagania puede dar una imagen equivocada de delantero robusto que solo se maneja en el juego aéreo. Pero también sabe facturar goles con habilidad. En noviembre, en Liga, mostró cómo se anticipa también a ras de césped.

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Contra el Gagra remató de primeras un pase desde la derecha y dio al Iberia 1999 la victoria por 1-0. Seis días después, ante el Spaeri, se adelantó al defensa para rematar, también de primeras, un envío desde la izquierda en un partido que acabó 2-2. Esa rapidez para reaccionar ya le sirvió en la Liga Conferencia. En la derrota por 2-1 ante el Copenhague, aprovechó un balón suelto tras un choque en el área y marcó el primer gol del Iberia fuera de casa en la fase liga.

Aquella noche, tras perder 2-1 en Dinamarca, su entrenador, Levan Korgalidze, pidió a la afición que acudiera al estadio contra el Getafe y prometió que el equipo haría todo lo posible por mejorar. Dzagania recogió la petición. "Nos alegraría mucho que se llenara el estadio. Estaríamos aún más motivados", declaró a la televisión pública georgiana.

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En 2025, Dzagania alternaba el primer equipo con el filial. En 2026 es es el referente en ataque de su equipo. Este jueves, cuando el Iberia 1999 salga a jugar ante su gente, el Getafe tendrá enfrente al delantero al que más goles debe el campeón de Georgia. Sin duda, el mayor peligro en su intento con mantenerse con vida en la Liga Conferencia. EFE