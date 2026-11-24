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Madrid, 24 nov (EFE).- El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, afronta la recta final de campaña con varios viajes a territorios clave, consciente de que en los últimos días se decide un buen porcentaje de votos y de la importancia de convencer a los indecisos.

Feijóo ve cerca la meta, pero sabe que tiene que seguir trabajando hasta el final, en una campaña que cerrará en Barcelona y Sevilla.

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Este martes el líder del PP viaja a Alicante para participar en un mitin. Y lo hace solo tres días después de darse un baño de masas en el más multitudinario de la campaña, el pasado sábado, en la plaza de toros de Valencia.

Estas son las primeras elecciones tras la dana de 2024 que dejó 234 fallecidos y servirán para medir el posible desgaste de los populares en una comunidad que reparte 33 diputados. El PP logró 13 en las generales de 2023, cinco de ellos en Alicante (de los 12 que reparte la provincia).

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Mañana Feijóo participará en un gran mitin en la Caja Mágica de Madrid, en el que estará acompañado del alcalde José Luis Martínez Almeida y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El jueves preparará el debate a cuatro, en el que volverá a enfrentarse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una semana después de su cara a cara; así como con Santiago Abascal, líder de Vox, y con Ada Colau, candidata del Frente Amplio.

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En el último día de campaña antes de la jornada de reflexión, el viernes volará a Barcelona para participar en un acto todavía por confirmar antes de cerrar por la noche con un gran mitin en Sevilla. Hasta la fecha, Feijóo no ha visitado Andalucía en la campaña. EFE