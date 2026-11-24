Guardar

Madrid, 24 nov (EFE).- Un total de 100.727 efectivos de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad integrarán el dispositivo especial de seguridad de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, lo que supone un despliegue superior en un 11,5 por ciento al de los anteriores comicios de julio de 2023.

Según informa este martes el Ministerio del Interior, el operativo centrará su actividad en evitar cualquier tipo de incidencia en el funcionamiento de los 22.943 locales electorales previstos.

PUBLICIDAD

Participarán 30.036 integrantes de la Policía Nacional y 50.373 guardias civiles, más de 5.500 mossos d’Esquadra; 320 agentes de la Policía Foral de Navarra y un centenar del Cuerpo General de la Policía de Canarias. La Ertzaintza no ha facilitado datos de su despliegue a la Secretaría de Estado de Seguridad.

Respecto a los distintos cuerpos de Policía Municipal que sí han facilitado información a este departamento, participarán 14.144 agentes en sus respectivos términos municipales. En este caso, tampoco hay datos de agentes de las policías locales del País Vasco. EFE

PUBLICIDAD