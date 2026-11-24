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Sevilla, 24 nov (EFE).- El sindicato CSIF ha denunciado este martes la agresión sufrida por un funcionario de la cárcel de Sevilla II, en Morón de la Frontera, después de que un interno hubiera atentado previamente contar la dignidad de otra funcionaria con una "conducta sexualizada".

Según ha informado en un comunicado la CSIF, los hechos se originaron esta mañana en el módulo 3 donde un interno, que fue llamado al orden y trasladado al rastrillo de seguridad, propinó un puñetazo en la cara de forma inesperada a un funcionario.

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Fuentes penitenciarias han informado a EFE de que el interno ha quedado aislado y que el trabajador agredido pasó por el hospital, aunque no presenta lesiones de gravedad.

Tras esta agresión, la CSIF ha solicitado a la dirección de la cárcel la conducción inmediata del interno implicado a otro establecimiento más adecuado y que se clasifique en primer grado, además de un protocolo de actuación ante "incidentes de carácter sexual". EFE

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