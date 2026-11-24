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Madrid, 24 nov (EFE).- CCOO ha considerado "inaceptables" los expedientes abiertos por la Junta Electoral Central (JEC) al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y a la periodista Silvia Intxaurrondo.

La JEC abrió ayer expediente a los ministros por vulnerar "la neutralidad política" en período electoral en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros y a la periodista al considerar que sus palabras resultan "difícilmente conciliables con las exigencias de pluralismo político y neutralidad informativa de quien conduce un programa de la televisión".

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En un comunicado, el sindicato alerta del límite que suponen estos expedientes al derecho constitucional de la ciudadanía para recibir información veraz.

CCOO señala que la campaña electoral nunca puede coartar y limitar derechos fundamentales, y dice que el precedente creado en esta semana es lo suficientemente grave como para, al menos, generar un debate público que "ponga por encima de todo la prevalencia de estos derechos".

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Para el sindicato, la Junta Electoral interpreta las normas de manera "absolutamente restrictiva, invadiendo el derecho de la opinión pública de recibir información veraz". EFE