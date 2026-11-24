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Santander, 24 nov (EFE).- El defensa del Racing de Santander Jeanuel Belocian ha asegurado que todavía no ha alcanzado su mejor nivel desde su llegada al equipo cántabro, aunque considera que está cada vez más cerca de ofrecer su mejor versión tras avanzar en su adaptación al fútbol español y al sistema de juego de José Alberto López.

"Todavía no hemos visto mi mejor versión, pero creo que estoy llegando", ha dicho el futbolista, quien ha comparecido ante los medios acompañado de un traductor de francés.

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El internacional con Francia sub-21 ha opinado que el séptimo puesto que ocupa el Racing responde al trabajo diario del equipo y ha afirmado que la plantilla merece estar en esa posición, aunque considera que todavía tiene margen de mejora.

Y ha indicado que el equipo "no se va a relajar por ocupar la séptima posición" y que debe seguir trabajando "para llegar más alto y continuar ganando partidos".

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Belocian ha explicado que el estilo ofensivo del conjunto cántabro exige un esfuerzo adicional a los defensas, que en ocasiones quedan más expuestos, aunque ha asegurado que se siente cómodo con esa propuesta.

"Soy un jugador que se adapta a todas las posibilidades y me da mucho placer jugar estos partidos, porque hay intensidad. Para nosotros los defensores es un poco más difícil, porque somos un equipo que ataca mucho, pero eso nos hace avanzar", ha explicado.

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De cara al encuentro de este viernes ante el Levante, Belocian ha detallado que el Racing viajará con el objetivo de lograr la victoria y sumar su tercer triunfo consecutivo, después de los conseguidos frente al Málaga y la Real Sociedad.

"Vamos a preparar el partido como siempre. Queremos ir a Levante para ganar, no vamos allí a otra cosa", ha señalado.

Sobre su compañero Yassir Zabiri, que ocupa la tercera posición en la clasificación de goleadores de LaLiga, ha destacado su aportación goleadora, su trabajo y su mentalidad, y ha confiado en que siga creciendo.

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"Es un buen tipo, trabaja y cuida su cuerpo. Con su mentalidad, creo que puede llegar muy alto", ha aseverado.

Belocian también ha valorado su reciente convocatoria con el combinado sub-21 y ha reconocido que todavía tiene "muchas cosas que aprender y trabajar" para jugar con la selección dirigida por Zinedine Zidane.

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"Creo que puede venir con el tiempo, pero por el momento no me enfoco en eso", ha concluido. EFE

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