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Santiago de Compostela, 24 nov (EFE).- Roberto Anidos, integrante de la dirección deportiva del Obradoiro, descartó este martes la salida del equipo del ala-pívot internacional nigeriano Efe Abogidi, pese a que el club incorporó en esa misma posición al bielorruso Maksim Salash.

“En principio no tenemos diseñado que Efe se vaya. La idea es que vayan entrenando y buscando sus huecos. El hecho de que Efe sea un ‘jugador cotonou’ no nos obliga de inicio a que uno tenga que salir para que entre otro. Estamos encantados con Efe, con su forma de ser y de entrenar, y creo que tiene un margen de mejora importante”, apuntó en rueda de prensa.

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Abogidi, de 24 años y 208 centímetros de estatura, llegó este verano al Obradoiro para tener un rol importante en el conjunto dirigido por Diego Epifanio, avalado por sus buenos números con Rio Grande Valley Vipers, el equipo de los Houston Rockets en la G-League.

No obstante, al interior africano le está costando su adaptación a la liga española. En las primeras nueve jornadas, con casi 15 minutos de media en pista por partido, ha promediado 3.3 puntos, 3 rebotes y 0.3 asistencias para una valoración media de 2 créditos.

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“No tenemos pensado ningún tipo de corte, confiamos en todos los jugadores”, comentó Anidos, quien dijo que ahora es Diego Epifanio quien tiene “la papeleta” de encontrar “encaje” a un jugador nuevo que necesitará “su espacio, sus minutos y su rol”.

El ayudante de Héctor Galán en la dirección deportiva admitió que llevaban varias semanas “peinando” el mercado para intentar reforzar la plantilla, y avanzó que el fichaje de Maksim Salash está avalado por el entrenador burgalés.

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“Buscábamos reforzar nuestro juego interior con un jugador de las características de Max -Maksim-, en un mercado complicado y difícil porque estaba jugando en el Maroussi. La oportunidad de su fichaje surge porque es un chico encantador, sabe hablar castellano, ya jugó en Burgos y compitió a buen nivel en distintas competiciones de Europa”, indicó.

Anidos afirmó que los equipos de la zona baja “se van a mover muchísimo” para reforzar su plantilla, por eso, a su juicio, la “suerte” de Obradoiro es que puede bucear en el mercado sin la presión de los resultados al encontrarse con un balance de cuatro victorias y cinco derrotas en la table.

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“Su inteligencia en el juego, el saber ocupar su posición y buscar las mejores opciones incluso con un rango de tiro interesante, así como su capacidad para mover el balón, fueron los motivos por los que quisimos fichar a Max. Buscábamos tener algo diferente para sorprender a nuestros rivales, necesitamos tener esa variedad técnica y táctica”, ahondó. EFE

dmg/apa