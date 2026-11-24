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Madrid, 24 nov (EFE).- Aena ha activado su "Plan de Actuaciones Invernales frente a contingencias de hielo y nieve 2026-2027", más conocido como "Plan Invierno", que cuenta con un presupuesto total que ronda los 2,2 millones de euros, ha informado este martes el gestor aeroportuario en un comunicado.

El plan está activo desde el 1 de noviembre en los 21 aeropuertos de la red de Aena que durante los próximos meses tienen riesgo de sufrir condiciones climatológicas adversas.

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En dicho plan se establecen los procedimientos que se deben seguir ante este tipo de contingencias, con el objetivo de minimizar el impacto del hielo y la nieve en el tráfico aéreo de los aeropuertos, donde la prioridad es, en todo momento, la seguridad, ha explicado Aena.

En este plan operacional, cuyos procedimientos se actualizan regularmente, participa tanto personal de Aena como otros agentes implicados, entre los que están las compañías aéreas y los agentes handling de asistencia en tierra, con quienes se coordinan diversas actuaciones.

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Los aeropuertos incluidos en el plan son: Albacete, Asturias, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Bilbao, Burgos, Girona-Costa Brava, Federico García Lorca Granada-Jaén, Huesca-Pirineos, León, Logroño-Agoncillo, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Madrid-Cuatro Vientos, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Seve Ballesteros-Santander, Santiago-Rosalía de Castro, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

En el resto de instalaciones de la red de Aena se mantiene un nivel de respuesta ante este tipo de inclemencias meteorológicas que varía en función de sus necesidades operativas y de su ubicación geográfica.

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Además, en los aeropuertos que son base militar o aeródromo de utilización conjunta (Albacete, León, Salamanca, Valladolid y Zaragoza), las actuaciones preventivas previas y las tareas de limpieza del campo de vuelo en caso de hielo y nieve se coordinan con la autoridad militar.

Para esta campaña, Aena dispone de más de 200 vehículos destinados a la retirada de nieve y hielo y otros provistos de cuchillas y esparcidores de urea, así como de más de 500 toneladas de fundente sólido y unos 427.000 litros de fundente líquido. EFE

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