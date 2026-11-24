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Madrid, 24 nov (EFE).- El Real Madrid empató (3-3) este martes en la visita del PSV Eindhoven al Alfredo di Stéfano para la quinta jornada de la Liga de Campeones juvenil, después de una primera parte con cinco goles en total (2-3 al descanso) y una segunda en la que un tanto de Fran Santamaría permitió que el equipo blanco siga sin haber perdido en lo que va de curso.

Los de Álvaro López, invictos esta temporada en todas las competiciones, estaban matemáticamente clasificados para la siguiente ronda antes de este encuentro, tras ganar los primeros cuatro de la fase liga. Por su parte, el PSV ocupaba la sexta posición, con tres victorias y una derrota.

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El conjunto blanco, defensor del título europeo, empezó con menos intensidad que su rival, y eso se tradujo muy pronto en el 0-1. En el minuto 12, Ostrander ejecutó un saque de esquina raso, hacia el punto de penalti, y ahí apareció Bro Hansen para empujar la pelota a la red.

La reacción del Real Madrid, eso sí, fue inmediata. Tres minutos tardó Ciria en empatar desde el palo izquierdo tras una asistencia de Yáñez. Diez minutos después, el pasador se convirtió en goleador, y Yáñez consiguió el 2-1 con un disparo cruzado, casi sin ángulo.

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No obstante, a Bro Hansen le iba a dar tiempo a firmar un 'hat trick' antes del descanso. Primero, con una falta directa desde la frontal, tensa y plana. A continuación, con un taconazo desde el área pequeña, de espaldas a la portería, tras una cesión de cabeza de su compañero Siani Emaga.

El partido se fue al descanso con 2-3 en el marcador. Se mantuvo así hasta el minuto 64, cuando Carlos Díez le puso un balón atrás a Fran Santamaría para que hiciera el empate a 3. En la siguiente acción de ataque del Madrid, Buyens vio su segunda amarilla, por lo que el PSV iba a afrontar los últimos 25 minutos con un hombre menos.

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El Madrid se fue creciendo con el paso del tiempo, y el equipo neerlandés fue retrasando sus posiciones. Yáñez estrelló un balón en el larguero, Fran Santamaría y Sergio Castellón se encontraron con las manos de Kuijsten, pero los de Álvaro López no pudieron volver a encontrar portería y debieron conformarse con el empate.

La máxima competición europea juvenil solamente cuenta con seis jornadas en su fase liga, así que la próxima será la última. Para cerrar esta ronda, el Real Madrid visitará al Arsenal (miércoles, 9 de diciembre, 14.00 horas CET).

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La mecánica es diferente a la del torneo absoluto: del primero al sexto clasificados se cruzarán con los de los puestos del 17.º al 22.º, mientras que los que ocupen las posiciones de la séptima a la 16.ª visitarán a los diez clubes que entran por la ruta de los campeones nacionales. EFE