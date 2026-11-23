03/11/2021 Coche de la Guardia Civil. POLITICA CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA TOLEDO AUTONOMÍAS GUARDIA CIVIL

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El juez titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villarrobledo ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el varón detenido por su relación con la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado la madrugada del pasado viernes 20 de noviembre en una finca de la localidad albaceteña de Villarrobledo.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, al detenido se le acusa de forma provisional como presunto autor de un delito de homicidio, imputación que es provisional y que se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial.

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En este presunto caso de violencia de género no existían denuncias previas por malos tratos. El procedimiento judicial abierto continúa instruyéndose en sede judicial.