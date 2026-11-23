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Santa Cruz de Tenerife, 23 nov (EFE).- Los dos cayucos que Salvamento Marítimo ha acompañado este lunes hasta el puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, llevaban a 150 personas cada uno, informaron a EFE fuentes del organismo estatal.

El 112 Canarias recibió la alerta de un primer cayuco que se aproximaba al puerto de Granadilla a las 9.24 horas y cinco minutos más tarde recibió el aviso de una segunda embarcación en la misma zona.

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El centro coordinador de Salvamento de Tenerife movilizó a las salvamar Alpheratz y Nizar, que acompañaron a ambos cayucos hasta el puerto de Los Cristianos, donde se ha completado el desembarco de sus ocupantes, todos ellos de origen subsahariano, detallan las fuentes.

Salvamento Marítimo ha rescatado desde la pasada medianoche cuatro cayucos en El Hierro con 433 personas a bordo, entre ellas 49 mujeres y 29 menores, aparte de las 300 que iban en las dos embarcaciones de Tenerife.

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El primero de ellos llegó al puerto de La Restinga sobre las 0.45 horas acompañado por la Salvamar Navia, tras haber sido detectado poco antes por el radar de vigilancia costera a unos 22 kilómetros.

A bordo viajaban 64 personas originarias de Senegal, Gambia y Guinea Conakry, entre ellas cuatro mujeres y dos menores.

Este grupo de inmigrantes manifestó a las asistencias sanitarias en el muelle que habían salido desde la localidad de Saint Louis (norte de Senegal) hace seis días.

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Ya por la mañana, sobre las 8.00 horas, entraba en el muelle de La Restinga con la Salvamar Ácrux un segundo cayuco con 88 personas, entre ellas ocho mujeres y dos menores.

Se trata de un grupo de ciudadanos senegaleses y guineanos que aseguraron haber salido desde Dakar hacía ocho días.

Los otros dos cayucos en lo que va de día en El Hierro llegaron casi seguidos, a las 8.25 y a las 9.00, ambos procedentes de Gambia.

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Uno de ellos transportaba a 129 personas, incluidos ocho mujeres y quince menores, que habían salido de Tanji hace cinco días. Son nacionales de Senegal, Gambia, Guinea Conakry y Guinea Bissau.

En el otro iban 152 personas, entre ellas 29 mujeres y diez menores. Son nacionales de Senegal, Gambia y Guinea Conakry que partieron hacia Canarias hace seis días, también desde Tanji.

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Mientras tanto, en Tenerife, las salvamares Alpheratz y Mízar acompañan en estos momentos al muelle de Los Cristianos a dos cayucos que llegaron esta mañana a la costa de Granadilla. Por el momento, no hay cifras sobre cuántas personas van a bordo.

Tras cinco días de paréntesis sin ninguna llegada, este fin de semana fueron rescatadas en El Hierro siete embarcaciones, con un total de 429 personas a bordo. EFE

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