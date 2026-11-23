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Madrid, 23 nov (EFE).- La asociación Acción Contra el Odio (ACO) ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Madrid "el uso desproporcionado de la violencia" por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el pasado 11 de noviembre durante las movilizaciones celebradas en Madrid con motivo de la huelga general.

Según ha informado la asociación en un comunicado, la denuncia se centra en "los abusos" cometidos por parte de la unidad de antidisturbios de la Policía Nacional en torno al mediodía de dicha jornada de huelga, durante un piquete informativo convocado por el Sindicato de Inquilinas en la Gran Vía de Madrid.

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Recoge los testimonios y partes de lesiones de varias de las personas agredidas por la policía, entre ellas, las activistas y comunicadoras Samantha Hudson y María Barrier y la actriz Laura Weissmahr.

Además, adjunta a la denuncia el informe de Amnistía Internacional que documenta hasta 61 casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de diversos cuerpos de policía contra manifestantes pacíficos y periodistas durante la jornada.

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Según relata, el pasado 11 de noviembre (día de la huelga general), mientras los participantes en este piquete –destinado a informar en los comercios de la zona sobre los motivos de la huelga y solicitar la adhesión a la misma de trabajadores y consumidores– caminaban por la calzada interrumpiendo el tráfico como parte de su protesta, una unidad de antidisturbios tomó la decisión de intervenir desalojando la calzada y arrinconando a los manifestantes en las aceras contiguas.

Señalan que el tamaño reducido de las aceras impedía que el conjunto de los manifestantes que ocupaba en ese momento la calzada pudiera ser reconducido y reubicado en este espacio, "una situación ante la que la policía continuó empujando a los asistentes contra la pared de la acera, usando para ello una violencia desproporcionada contra personas en actitud pasiva y que en ningún momento presentaron ningún tipo de resistencia".

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Denuncian que durante esta intervención, la policía llegó a utilizar esprai pimienta dirigido directamente contra la cara de los manifestantes a escasos centímetros.

Y advierten de que esta actuación, "que no respetó la distancia de uso recomendada para este tipo de armas, limitada a tres metros, provocó lesiones oculares, cutáneas y respiratorias a varias de las personas que estaban siendo arrinconadas en la acera de la Gran Vía sin mostrar ningún tipo de actitud violenta".

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También señalan que los agentes golpearon "de manera desproporcionada e injustificada a varios de los participantes del piquete, provocando numerosas lesiones", cuyos partes médicos recoge la denuncia presentada.

Acción Contra el Odio no ha podido incorporar datos acerca de la filiación de los agentes responsables de estos hechos al no llevar estos en un lugar visible sus número identificativos, indican.

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El escrito que se presentará ante la Fiscalía apunta a que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de torturas recogido en el Código Penal, en concurrencia con un delito de lesiones.

Estos artículos -indican- contemplan penas de uno a seis años, además de posibles penas de inhabilitación absoluta de entre ocho y doce años para los agentes responsables. EFE

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