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Madrid, 19 nov (EFE).- El Ministerio de Trabajo ha iniciado el procedimiento para la retirada de ocho medallas al mérito en el trabajo otorgadas a ocho personas y una entidad vinculadas con los valores antidemocráticos de la dictadura.

Según detalla este viernes el Ministerio de Trabajo en un comunicado, se trata de las distinciones otorgadas a Pedro Barrié de la Maza, Pilar Primo de Rivera, Esteban Bilbao y Eguía, Juan Antonio Suanzes y Fernández, Franciso Bastarreche y Díez de Bulnes, José Fariña Ferreño, José María González-Llanos y Caruncho, y la Organización Sindical del Movimiento.

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este mismo viernes la Resolución por la que se acuerda dar publicidad al inicio de los procedimientos de revocación de estas Medallas al Mérito en el Trabajo.

Trabajo recuerda que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece mecanismos que permiten revisar condecoraciones concedidas a personas "cuya trayectoria estuvo vinculada al aparato de represión de la dictadura franquista y cuyos actos resultaron contrarios a los principios y valores democráticos que consagra la Constitución y a los derechos humanos".

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Esta revisión, añaden, "responde a la necesidad de garantizar que los reconocimientos, honores y distinciones públicos sean coherentes con los valores sobre los que se sustenta el actual sistema democrático".

Sobre la Organización Sindical del Movimiento, Trabajo expone que constituyó "un elemento esencial del aparato de represión de la dictadura franquista y contribuyó a la realización de actos manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos, desempeñando un papel destacado como instrumento de control político y social en el ámbito de las relaciones laborales".

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"Configurada como un sistema de sindicato vertical único, subordinado a Falange Española Tradicionalista y de las JONS, contribuyó a la supresión de la libertad sindical, la restricción de la negociación colectiva y la represión del derecho de huelga", recuerdan en la nota. EFE