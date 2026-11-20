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Madrid, 20 nov (EFE).- Coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia, este viernes, las editoriales NubeOcho, Siruela y SM recomiendan una serie de lecturas donde la infancia se presenta como un 'superpoder' de observación en temas como la identidad, la xenofobia, los prejuicios o cuando la niñez desaparece de golpe por una guerra.

Estos son seis libros, indicados por las editoriales para niñas, niños y adolescentes con motivo del día mundial, que este año centra la campaña en dar voz propia a los más pequeños con el lema: 'Mi día, mis derechos, mi futuro'.

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'El capitán que paró una guerra para salvar dos pajaritos'

Bajo el seudónimo de Gusti, Gustavo Ariel explica a EFE que su álbum ilustrado 'El capitán que paró una guerra para salvar dos pajaritos", recién publicado por Nube Ocho, lanza un mensaje antibelicista "en un momento donde el clima hostil de las guerras sobrevuela el planeta".

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El libro relata cómo unos soldados paran una guerra para salvar un nido del único árbol que sobrevive al desastre. Dice Gusti que el leitmotiv de la historia es contar como "dos trincheras de dos bandos diferentes pueden cambiar las cosas si se ponen de acuerdo".

Gusti busca desarrollar historias que parecen utopías con un lenguaje y un guión simple y austero, pero potente: "una forma poética de acercarse a un escenario de guerra desde los ojos de un niño".

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'Virueta Galindo y la lógica aplastante'

En este libro de Sara Bonet, publicado por Siruela en octubre, la autora reivindica, con humor, el derecho a ser un niño, a ser escuchado y el respeto al diferente.

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Viruta es una niña que dice pertenecer "al club de las sinmás": ni es la más alta, ni la más baja, ni la más graciosa, ni la más mustia" y en ese "perfil medio-bajo" encuentra en la imaginación su "superpoder".

En declaraciones a EFE, Bonet explica que el nombre de Viruta es un homenaje a 'Manolito Gafotas', que es su "gran libro de la infancia", y el resultado de hacer combinaciones con el nombre de su autora, Elvira Lindo: "Elvira, Elvirita y Elviruta".

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'Yo soy'

Después del éxito de 'Yo voy conmigo', la escritora Raquel Díaz Reguera regresa con 'Yo soy', un cuento infantil publicado por NubeOcho, que reivindica "la importancia de ser uno mismo".

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Martín es el niño más popular de la clase, "con sus supergafas de sol y su flequillo", pero se encuentra en la tesitura de que le gusta la niña más atípica e impopular, "´la que tiene la cabeza llena de pájaros", por lo que intenta esconder su excentricidad para no perder su estatus en el colegio.

Pese a sus pensamientos repetitivos -"No puede gustarme"-, Martín entra en depresión y acaba entendiendo que lo importante es ser él mismo, no ponerse banderas rojas y dejar que sus pasos le lleven donde quiera "y no dónde quieran los demás".

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Esta novela de Nando López, editada por SM y ganadora del Premio Gran Angular, aborda la identidad de género, los prejuicios y la necesidad de ser uno mismo, a través de la historia de un adolescente trans.

Y es que Eric es un chico trans con altas capacidades que busca su voz propia, y lucha contra el nombre asignado al nacer (Alice).

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En esa lucha por encajar, la vida de Eric está llena de pesadillas, ingresos hospitalarios y depresión hasta que el teatro y su valía como actor adolescente le salva la vida.

Un libro escrito por Maysa Odeh e ilustrado por Aliaa Betawi (NubeOcho) que cuenta la historia de la familia materna de Odeh.

Un día la maestra de Layla, protagonista del relato, extiende un gigantesco mapamundi en la clase y pide a sus alumnos que indiquen el lugar de origen de sus familias.

Layla no encuentra Palestina, y su profesora le dice que si no está en el mapa es porque ese lugar no existe. Confundida y triste, la pequeña busca respuestas en su familia, que intenta consolarla con el mensaje de que "no necesita un mapa para encontrar ciertos lugares".

"A veces, las personas viven en los países. A veces, los países viven en las personas", le dice a Layla su madre.

Este libro, escrito por Rafik Schami e ilustrado por Ole Könnecke, cuenta la perspectiva de un niño que admira profundamente a su padre, pero que no entiende su rechazo irracional a los extranjeros.

Editado por SM, colección 'El Barco de Vapor Blanca', el niño protagonista idea un plan lleno de ingenio y humor para demostrar a su padre que los prejuicios no tienen fundamento.

Se trata de una fábula, indicada para niños de 6 a 9 años, sobre la inclusión, la diversidad y la importancia de rechazar la xenofobia desde la infancia.EFE

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