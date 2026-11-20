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Miriam Mejías

Madrid, 20 nov (EFE).- Desde hace meses los diferentes cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia centran sus esfuerzos en investigar qué ocurrió y quién está tras la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta y ya han aportado a la Audiencia Nacional un puñado de informes con hipótesis que no siempre van en la misma línea.

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La jueza María Tardón cree que aquel episodio no fue espontáneo, sino un "proceso organizado" que "persiguió obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso" y "eliminar la capacidad de respuesta de España para contener o revertir la situación".

En los últimos días, ha recibido un goteo de informes de la Policía, la Guardia Civil y CNI que van desde la identificación de 18 responsables de seguridad marroquíes con un "nivel orgánico superior de coordinación", a la falta de "evidencias", "hasta la fecha", que apunten a una "acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes".

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Aunque si en algo coinciden es en la importancia de las redes sociales en el llamamiento a cruzar la frontera, algo que contribuyó a un esquema de "autoría difusa", según la Policía.

A la espera de más informes y a apenas once días de que declare el único imputado hasta el momento, el ex delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, estas son algunas hipótesis de los diferentes investigadores:

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En estos meses la Policía ha identificado a 18 "responsables de seguridad" marroquíes en quienes ha visto "actitudes o comportamientos indiciariamente de interés", como "inactividad, guiado, control", y ha detectado "elementos claros compatibles con la existencia de un nivel orgánico superior de coordinación supra-corporativa".

Los investigadores destacan el despliegue de miembros de diversas fuerzas de seguridad de Marruecos y apuntan "a una acción planificada y organizada traducida en instrucciones de servicio sencillas y comunes a todas las estructuras de seguridad presentes", como la indicación "al cruce por mar", revelada por testigos.

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También han identificado 97 números de teléfono que podrían pertenecer a miembros de la Seguridad e Inteligencia de Marruecos y podrían estar conectados con "administradores" y "dinamizadores" de grupos de WhatsApp que lleva meses investigando, y han pedido que Google y Meta contraste esas conexiones.

Su último informe apunta a que pudo existir una logística previa, al detectar que se habrían usado entre 8.000 y 10.000 flotadores, de "modelo único", que "no parece posible" que los migrantes adquiriesen en tiendas o por Internet.

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El 30 de julio, antes de la entrada, la Guardia Civil veía "poco probable" que la llegada en masa de personas al Tarajal responda "a una dejación evidente de funciones de las autoridades marroquíes", aunque "dada la idiosincrasia de Marruecos" consideraba "difícil pensar que nada suceda" sin su "conocimiento, aprobación o consentimiento".

A lo largo de los días fue analizando hipótesis; el 31 de julio, cuando ya habían entrado miles de personas, planteó cinco: la primera, la "más peligrosa" y "poco probable", que Marruecos hubiese usado la inmigración como vector híbrido para presionar a España tras el restablecimiento de relaciones hispano-argelinas.

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La segunda apuntaba a una relajación policial para evitar imágenes represivas en la Fiesta del Trono; la tercera, una posible injerencia de un actor externo; la cuarta, un desbordamiento de las Fuerzas de Seguridad y la última, un aplazamiento de decisiones del Gobierno mientras concluían los actos reales.

Ese 31 de julio, la Guardia Civil ya ve como "hipótesis más probable" un "cúmulo de factores": aumento de la presión migratoria tras la sentencia del Tribunal Supremo que vetó el rechazo en frontera de migrantes que entrasen a nado, un "efecto llamada", la Fiesta del Trono y "la gran envergadura de la crisis, sorprendiendo" al Gobierno marroquí.

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Eso sí, advierte de la probabilidad de que "Marruecos aproveche esta crisis" para lanzar mensajes como "la reivindicación de la soberanía sobre Ceuta y Melilla", sin descartar que "estas situaciones puedan repetirse en el futuro, siendo promovidas o consentidas por Marruecos".

Un análisis posterior a la "crisis" hizo "tomar fuerza la hipótesis" de que "el gobierno marroquí pueda haber promovido" la entrada como en 2021, si bien este 2026, precisaba la Guardia Civil, no hubo "ninguna campaña 'oficial'", sino que se defendió "la colaboración con España", un mensaje que se repitió en el discurso oficial de Marruecos, según informes de agosto.

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Su último informe, de noviembre, insiste en que la hipótesis "más probable" es la "confluencia de multitud de factores".

El CNI no tiene "evidencias" de una "acción instigada, planeada o coordinada" por Marruecos

Los servicios de inteligencia han informado de que "no se han obtenido, hasta la fecha, evidencias que permitan afirmar que los sucesos de los días 30 y 31 de julio de 2026 fueran el resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes".

Ahora bien, añaden, "cuestión diferente es el conocimiento" que tenían las autoridades marroquíes de "la existencia de convocatorias con un alcance masivo animando a entrar en Ceuta, y las decisiones que tomaron antes y durante el suceso, en las que priorizaron la seguridad de la celebración de la Fiesta del Trono".

Para el CNI, el despliegue de seguridad marroquí fue "insuficiente" y "se detectó además una actitud pasiva en la frontera por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad".

Ha detectado "dinamizadores" de redes sociales que, según su tesis, "han actuado de forma descentralizada, múltiple, autogestionada y colaborativa", pero no ha observado "una estructura organizativa de dirección o coordinación centralizada".

Su último informe, en el que alude al contexto socioeconómico de una parte de la población marroquí "empobrecida" y "desesperanzada", compara las crisis migratorias de 2021, cuando entraron 10.000 personas a Ceuta; 2024, sin "apenas" entradas; y 2026, con "más de 80.000".

Lo ocurrido en 2021 fue "un instrumento de la política exterior marroquí, buscando ejercer ura presión sobre España", mientras que los episodios de 2024 y 2026 "reflejan vulnerabilidades internas y una gestión reactiva de las fuerzas de seguridad", concluye. EFE