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Girona, 20 nov (EFE).- El técnico del FIATC Girona, Moncho Fernández, ha admitido este viernes en rueda de prensa que el Monbus Obradoiro, siguiente rival en la Liga Endesa, es el equipo de su corazóN.

"Compostela no es solo un sitio donde trabajé muchos años. Es que es mi casa, de donde soy y mi lugar en el mundo", ha reconocido Moncho, entrenador del Obradoiro entre 2011 y 2024.

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Es la primera vez que vuelve al Multiusos Fontes do Sar como entrenador desde su marcha y será "un regreso muy especial" y "una sensación muy chula", pero ha matizado que "desde que suba la pelota" estará "muy centrado en el partido, en el trabajo y en pelear la victoria".

El técnico gallego ha reiterado que el Obradoiro es el equipo de su infancia y el primer equipo que vio en su vida, junto a su padre, y ha avanzado que tendrá su círculo afectivo más cercano en la grada.

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"También siento Girona como si fuera mi casa porque son casi dos años. La gran diferencia es, sin duda, es que en Santiago llueve mucho y aquí tenemos más sol, pero son dos ciudades que se parecen muchísimo en muchas cosas", ha destacado.

Respecto al aspecto deportivo, Moncho Fernández ha detallado que el base estadounidense Mac McClung y el alero dominicano Jassel Pérez, los dos grandes líderes, serán duda hasta última hora porque aún no han podido entrenarse con el equipo y ha asegurado que el equipo necesita "el descanso" de la ventana FIBA.

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El entrenador del Girona ha reconocido que su equipo está "sufriendo" las bajas por lesión porque solo cuenta con diez profesionales y que llegó "muy, muy cansado" al partido del miércoles contra el Coretec Oostende belga en la Copa FIBA Europa. El Girona perdió por 80-88 y el técnico vio a sus jugadores "exhaustos" en algunos momentos del duelo.

Además, ha explicado que el cuerpo técnico está "bastante" preocupado por tres aspectos del juego: el rebote ofensivo, las pérdidas y la "nula eficacia" desde la línea de tiros libres. EFE

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