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Alfredo Valenzuela

Sevilla, 20 nov (EFE).- Desde una "Invitación a la blasfemia", de Guillermo de Torre en 1921 contra el "arte sojuzgado" y los "valores prestigiosos" a una "Apelación a la conciencia de todos los seres civilizados" de enero 1938 denunciando una matanza de civiles por parte de tropas italianas, el volumen 'Los que suscriben' recorre medio siglo de historia a través de manifiestos y proclamas.

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'Manifiestos, proclamas, textos programáticos y críticos. España, 1897-1957', es el subtítulo que Paul Aubert, exdirector de Estudios de la casa de Velázquez y catedrático emérito de Literatura y Civilización Españolas de la Universidad Aix-Marsella, ha elegido para agrupar casi un centenar y medio de textos con vocación de publicidad, firmados por algunos de los escritores, artistas y políticos más relevantes de ese periodo histórico.

La introducción de Aubert a esta selección de manifiestos publicada por Renacimiento, de un centenar y medio de páginas, es en sí misma un ensayo de carácter histórico y artístico, y señala tanto la influencia de la cultura francesa sobre este tipo de comunicaciones como la eclosión de estos textos que supusieron tanto la irrupción de las vanguardias como el estallido de la Guerra Civil.

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Y advierte que durante los dos primeros decenios del siglo pasado "se multiplican las declaraciones y proclamas rubricadas a veces bajos distintos membretes por los mismos escritores" y que en buen número de casos "su vehemencia desconcierta", excepto cuando su redacción está cuidada por escritores como Ricardo Baeza o Ramón Gómez de la Serna.

A esos nombres se suman como insignes redactores de manifiestos escritores y poetas, algunos de los cuales cursaron igualmente como maestros generacionales o fundadores de corrientes artísticas, entre ellos Rafael Cansinos-Assens, Jacinto Benavente, Antonio Espina, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Vicente Huidobro e Isaac del Vando-Villar.

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Políticos de uno al otro extremo, como Manuel Azaña u Onésimo Redondo, encabezan algunas de estas proclamas, las más trascendentes de las cuales como las que sirven de conclusión a reuniones o congresos de intelectuales a favor de la República durante la Guerra Civil, son suscritas por docenas de personalidades de la política y la cultura para traspasar las fronteras nacionales.

"En España, las luchas políticas e ideológicas del periodo de la República y sobre todo de la Guerra Civil suscitan manifiestos partidarios en nombre de la tradición amenazada o en defensa de la cultura y la civilización", entre los que "ocupa un lugar aparte" la ponencia de los escritores leída el 10 de julio de 1937, en el Congreso de Valencia, por Serrano Plaja porque "plantea con clarividencia la relación entre la política y el arte".

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Aubert ha seleccionado también manifiestos proclamados en otros países que tuvieron una enorme influencia en España, como el "manifiesto de la Internacional Comunista" de Leon Trotsky o los manifiestos futuristas de Marinetti.

Si en algo coinciden los autores de estos manifiestos, destaca Aubert en su estudio introductorio, es en considerar que "los canales tradicionales de comunicación social están rotos".

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El último de los manifiestos seleccionados, de abril de 1957, es el de el grupo 'El Paso', tan ambicioso como sus precedentes durante medio siglo, ya que comienza afirmando que es una "actividad" y que aspira a "crear un nuevo estado del espíritu dentro del mundo artístico español" y termina advirtiendo: "Nos encaminamos hacia la transformación plástica en la cual encontrar la expresión de una nueva realidad".

Seis años antes, un joven Antonio Saura publicaba 'Programio', en el que pedía "pintar formas puras recortándose sádicamente sobre los inmensos cielos prietos de sacrificio, sobre los inmensos cielos grises, o pardos, o verdes, o rojos, lascivos o rientes", un primer párrafo seguido de una serie de enumeraciones propias del vanguardismo más rabioso.

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El título de la célebre novela de Zola 'Germinal' sirvió para firmar el primero de los manifiestos seleccionados, de abril de 1897, titulado "¿Adónde vamos?" a lo que contesta desde la primera línea: "Así se preguntan las personas reflexivas al ver derrumbarse todos los prestigios y tambalearse todas las instituciones". EFE