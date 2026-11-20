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Madrid, 20 nov (EFE).- La huelga ferroviaria del próximo 23 de noviembre ha quedado desconvocada después de que se haya alcanzado un acuerdo entre el Ministerio de Transportes, Renfe y el sindicato de maquinistas Semaf, que era el único que mantenía la convocatoria de la protesta.

Fuentes del Ministerio confirman que se ha producido un acuerdo entre las partes que "pone fin a la huelga" prevista para el 23 de noviembre y a "la conflictividad laboral en el sector", al tiempo ue destacan que se trata de avanzar en "la hoja de ruta para reforzar la seguridad y confianza" en el sistema ferroviario español.

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Esa hoja de ruta pasa por medidas como la limitación de tiempos de conducción y descansos o un nuevo protocolo de alertas meteorológicas, que fija umbrales en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para determinar la circulación segura de los trenes, según las citadas fuentes.

Semaf se suma así este viernes a la mayor parte de los sindicatos de los comités generales de empresa (CGE) de Renfe y Adif, que el jueves ya diera por cerrada la conflictividad en el sector ferroviario abierta tras el accidente de Urda (Toledo). EFE

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