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Madrid, 20 nov (EFE).- El canto del sinsajo vuelve este viernes a España con la nueva entrega del universo de 'Los juegos del hambre'. La quinta película de la saga, titulada 'Amanecer en la cosecha' y con escenas rodadas en Somiedo (Asturias), lanza un mensaje en contra de la manipulación informativa.

Esta es ya la quinta película de la saga 'Los juegos del hambre' escrita por la estadounidense Suzanne Collins. En un Estados Unidos futurista y destruido llamado Panem, compuesto por doce distritos y un Capitolio que somete al resto, ocurren 'Los Juegos del Hambre', una competición en la que cada año un chico y una chica de entre 12 y 18 años de cada distrito son elegidos para luchar a muerte en una arena donde solo puede ganar uno.

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Cada paso, desde la cosecha de los tributos -como se denomina a los jóvenes seleccionados- hasta que solo queda uno, está milimétricamente grabado, pero también modificado para evitar que la imagen del Capitolio se desestabilice. Un giro fundamental en esta entrega.

El protagonista, el australiano Joseph Zada ('Al este del Edén'), en una entrevista a EFE, explica que esta película "envía un mensaje de esperanza. Queremos que la gente vea que tal vez las creencias en las que nos hemos criado no son las correctas, sino que debemos combatir nuestras propias ideas para avanzar".

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"Incluso si estás seguro de tus propios conocimientos, tienes que revisarlos constantemente, verificar de dónde extraes esa información y asegurarte de que estás escuchando también las opiniones de quienes son contrarios a ti, porque solo así se consigue el progreso", añade Zada.

Esta es la quinta película de una saga que comenzó en 2012 y lanzó a la fama a la actriz Jennifer Lawrence en 2012, y en la aparece una irreconocible Glenn Close ('La bola negra').

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'Amanecer en la cosecha' revive cómo fue la edición número 50 del certamen donde, con motivo del número especial de la edición, en lugar de 24 tributos lanzados a la arena, son 48 los adolescentes enviados a morir en el Capitolio.

La trama se adentra en la historia de Haymitch Abernathy (Zada), el segundo vencedor del Distrito 12 en la historia de los juegos y futuro mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, los protagonistas de la primera entrega de la saga.

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La película recupera al personaje icónico de Effie Trinket, sobre la que apunta Zada: "Ella es una buena persona, con una ética sólida y buenas intenciones, pero ha sido criada en un contexto diferente con unas creencias muy distintas".

Tanto para Joseph Zada como para McKenna Grace ('Capitana Marvel'), su compañera de reparto que interpreta a la tributo Maysilee Donner, volver a España para la promoción de la película después de haber rodado escenas en Somiedo (Asturias) se siente como "la gira de la victoria" que realizan los ganadores de los Juegos del Hambre cuando resultan vencedores.

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"Es surrealista, parece que estemos en esa parte de los juegos. Llegamos a las entrevistas o las alfombras y nos preguntan cuánto duraríamos en los juegos, qué armas usaríamos, qué arena de los juegos construiríamos", comentan entre risas los dos protagonistas.

Para ambos, entrar en esta saga que sigue conquistando a millones lectores aun 18 años después del primer libro, ha sido todo un reto, pero también una satisfacción a nivel interpretativo.

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"Significa mucho para mí haber podido representar a un personaje como Haymitch que me ha hecho también estar más seguro con respecto a mi carrera como actor y mi futuro", subraya Zada.

Para McKenna ha sido "divertido" representar a una mujer que "nunca deja de estar enfadada" por las injusticias cometidas contra ella, pero al mismo tiempo "eso no hace que no sea amable ni buena persona".

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"Creo que es importante para las mujeres jóvenes ver que puedes estar enfadada, expresar claramente tus principios, defenderte a ti misma y a los demás sin miedo, y al mismo tiempo ser amable. Los dos pueden coexistir", sostiene.

Ambos subrayan la importancia de la saga tanto para ellos como para el resto de la juventud del mundo, y que su mensaje a favor del progreso queda claro. EFE

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(Vídeo)