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Madrid, 20 nov (EFE).- Atraen casi toda la atención las elecciones al Congreso, que elige al presidente del Gobierno y tiene superior capacidad legislativa, pero el 29N habrá una batalla paralela: la segunda urna en cada mesa, con papeletas color salmón, donde es más visible la polarización de los partidos en dos grandes bloques.

Hay muchas razones que justifican la preocupación de los dos principales partidos, PP y PSOE, por el control del Senado, donde ahora los populares tienen mayoría absoluta: En la próxima legislatura hay una especial porque la Cámara Alta debe elegir a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

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Algo que pueden desconocer los electores cuando tienen que marcar los nombres de sus candidatos preferidos (tres en la mayoría de circunscripciones) que pueden pertenecer o no a un mismo partido, puesto que son listas abiertas.

La traducción práctica de esta pugna partidaria es que si en las papeletas blancas del Congreso, con listas cerradas, no se vislumbran los bloques, aunque se presuponen posibles pactos postelectorales, sí se aprecian en las del Senado, donde en el pasado ya hubo alianzas puntuales de candidaturas, pero nunca tan amplias cono las del 29N.

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En otras elecciones, el PSOE había pactado con partidos de izquierda en algunos distritos, pero la coalición actual junto al Frente Amplio, llamada Senado de Progreso, alcanza a casi todas las circunscripciones.

La reacción del PP a este movimiento fue sellar un novedoso pacto preelectoral con Vox. Ambos partidos ya están acostumbrados a acuerdos postelectorales para intentar retener la mayoría en la Cámara Alta.

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Una mayoría que esta legislatura hizo del Senado el ariete de la oposición, gracias a que el PP se bastaba solo para crear comisiones de investigación, aprobar conflictos constitucionales y reprobar a ministros, entre otras fórmulas de desgaste semanal al Gobierno.

Serán 209 los senadores que se elijan el 29N; cuando el 23 de diciembre se inicie la legislatura se unirán a los 58 designados por los parlamentos autonómicos, para sumar un total de 267.

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El Parlament catalán tiene que designar a uno nuevo próximamente, tras el fallecimiento el lunes del socialista Toni Poveda.

En esta ocasión de las urnas será elegido un senador más, pues este año se reformó la Constitución para que la isla de Formentera tenga por vez primera escaño propio, desgajado del que le unía a Ibiza.

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En 2023 ganó las elecciones al Senado el PP, con 120 senadores, que junto a los de designación autonómica le hizo rebasar los 140 y la mayoría absoluta durante toda la legislatura, mientras que el PSOE obtuvo 72.

Aunque no hay encuestas para el Senado, la holgada mayoría que vaticinaban para la derecha en el Congreso abrió la especulación sobre si en la Cámara Alta se reflejaría hasta el punto de alcanzar el límite de los dos tercios.

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No es testimonial, sino que tiene especial relieve esta próxima legislatura porque le tocará al Senado elegir a cuatro vocales del Tribunal Constitucional para los próximos nueve años.

En realidad, tocaba en 2026, pero el PP ha retrasado los nombramientos con distintos pretextos a la espera de superar ese listón de dos tercios tras un nuevo paso por las urnas.

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Los dos tercios serán 178 senadores, y con ellos un bloque podría elegir a los cuatro vocales, sin pactar dos y dos con el otro, como sucede tradicionalmente.

Así, decantaría la balanza entre magistrados conservadores y progresistas, alterando el sistema de rotación clásico; un turnismo según el cual la inclinación se viene logrando en los años en los que toca elegir vocales al Gobierno.

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El temor a que la derecha alcanzara esa mayoría llevó a la izquierda a promover una confluencia en una única candidatura.

PSOE y Frente Amplio la fraguaron en secreto, sin filtraciones a la prensa, y la dieron a conocer justo en la medianoche en la que terminaba el plazo de presentación de coaliciones.

Si conseguían repetir los resultados de tres años y medio antes, sumando sus votos, la izquierda podría controlar el Senado los próximos cuatro años, según calcularon.

PP y Vox reaccionaron antes del siguiente plazo fijado por la ley electoral, el de presentación de las listas de partidos.

Por ello, el 29N habrá una lista de la coalición Senado de Progreso en casi todas las circunscripciones, pero el acuerdo en el lado de la derecha ha llevado a que en algunos distritos PP o Vox no estén en alguna casilla de las papeletas, e incluso a que candidatos de Vox se incluyan bajo las siglas del PP. EFE