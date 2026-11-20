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Última hora del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en directo: la campaña se reanuda tras la resaca del debate a 9 días de las elecciones generales El debate, tenso como se preveía, sirvió a ambos candidatos para repetir los reproches que han marcado la legislatura

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Audiencias: el debate entre Sánchez y Feijóo arrasa con un 70,8% de share, con Antena 3 (17,1%) por delante de La 1 (15,1%) y Cuatro (8,9%) El debate electoral entre los candidatos del PSOE y el PP arrasa en su emisión simultánea en una veintena de cadenas, con un 70,8% de cuota de pantalla

Los temas (y españoles) olvidados por Sánchez y Feijóo en el debate cara a cara: listas de espera, educación, Cataluña, la IA en el empleo, la cultura... El control del candidato del PP se demostró en que dominaron los temas que más erosionan al del PSOE: los accidentes ferroviarios, la corrupción o Ceuta