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Albert Traver

Washington (EE.UU.), 20 nov (EFE).- Los dueños de los clubes de la MLB y el sindicato de jugadores mantienen un pulso por una pieza central del negocio del béisbol: el límite salarial. Una disputa que marca la negociación del nuevo convenio colectivo y sitúa a las Grandes Ligas ante un cierre patronal que todo el mundo da por hecho a partir del 2 de diciembre, una vez haya expirado el acuerdo vigente.

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La brecha entre la patronal y el sindicato (MLBPA) es tan profunda que amenaza no solo el arranque de liga en 2027, previsto para el 24 de marzo, sino toda la temporada. El pulso recuerda la huelga de jugadores de 1994, también motivada por el rechazo a un límite salarial, que dejó al béisbol sin campeón.

"No puedo imaginar a los propietarios ratificando un acuerdo que no incluya un techo y un mínimo salariales", aseguró el comisionado de la MLB, Rob Manfred, al concluir este miércoles una reunión, celebrada en Nueva York, con los 30 propietarios de los clubes, la última prevista antes del vencimiento del actual convenio.

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El cierre patronal, de darse, congelaría fichajes, traspasos y cortaría el contacto entre los clubes y sus jugadores mientras dure el conflicto.

La MLB es la única de las cuatro grandes ligas norteamericanas -junto con la NFL, la NBA y la NHL- sin un techo ni un mínimo de gasto salarial por equipo. Esa estructura la acerca al modelo de las ligas europeas, con una élite de clubes, en este caso los Dodgers y los Yankees, cuya capacidad de gasto marca distancias con el resto.

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En 2026, los Dodgers de Los Ángeles destinaron 523 millones de dólares a salarios, a los que se suma el impuesto de lujo -una penalización por exceso de gasto salarial fijado por la liga-, frente a los 74 millones de los Cleveland Guardians, el equipo que menos gastó en jugadores.

Solo el contrato de Shohei Ohtani tiene un valor nominal medio de 70 millones de dólares por temporada, casi tanto como la nómina de los Guardians.

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Mientras la NBA ha coronado a ocho campeones distintos en las últimas ocho temporadas, los Dodgers han conquistado tres títulos en ese mismo periodo. En la MLB, además, solo una franquicia de un mercado pequeño ha ganado la Serie Mundial en la última década: los Milwaukee Brewers, campeones este 2026.

La última propuesta de la MLB fija el techo salarial para 2028 en 258,2 millones de dólares y el mínimo en 180,2 millones de dólares, lo que obligaría a clubes como los Guardians a aumentar su gasto y otros como los Dodgers a recortarlo.

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Las negociaciones están estancadas desde hace semanas entorno a esta propuesta que supondría un cambio radical del sistema de compensación. Las partes parecen irreconciliables y el comienzo de la temporada queda todavía demasiado lejos como para que unos y otros sientan la urgencia de llegar a un acuerdo.

"Que nadie se engañe sobre la verdadera intención de los dueños para impulsar este sistema. Quieren aumentar sus beneficios y el valor de sus franquicias conteniendo artificialmente los salarios de los jugadores", aseguró Bruce Meyer, el jefe negociador del sindicato.

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Lo que proponen los jugadores es penalizar a las franquicias que gastan demasiado poco, elevar los salarios mínimos y aumentar el umbral a partir del cual se aplica el impuesto de lujo. EFE