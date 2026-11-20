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León, 20 nov (EFE).- El triatleta leonés Kevin Tarek Viñuela ha redondeado su actuación en el campeonato del mundo de multideportes que se disputa en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) con la medalla de plata en la prueba de acuatlón, su segunda presea en la cita mundialista tras el bronce en la modalidad de Triatlón Cross.

Viñuela, subió un escalón en el podio en detrimento de otro de los representantes españoles, el júnior Damián Suárez, que fue subcampeón mundial el pasado año en Pontevedra.

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La victoria se decidió en el segundo tramo de carrera de 2.700 metros, tras el segmento de mil metros en el agua con el británico Christopher Perham, que se presentaba como uno de los favoritos, se acabó imponiendo con un tiempo de 30:27, con Kevin Tarek a 10 segundos, aventajando en un apretado esprint a Suárez que cerró el podio, con los rusos Grigory Antipov y Pavel Sorokin por detrás.

El tercer español en la prueba, Jonay Álvarez, que había sido en el Lago de Banyoles el pasado mes de julio campeón de Europa con tan solo 18 años, fue sexto, y descalificado al no detenerse en la zona de penalización para cumplir una sanción de 15 segundos.

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En categoría femenina, Marina Muñoz, que el pasado martes lograba el título de campeona del mundo de triatlón cross, salió del agua en tercera posición encabezando el grupo perseguidor, pero sin opciones de acercarse a las medallas -acabó sexta- que fueron para la rusa Valentina Riasova con un tiempo de 34:37, con Margot Garabedian, de Camboya, plata a 3 segundos, y la también rusa Iana Chenskaia bronce un segundo después. EFE

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