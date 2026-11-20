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Rafael Peña

Ceuta, 20 nov (EFE).- El entrenador gallego José María Pazos 'Pulpis', uno de los técnicos españoles con mayor recorrido a nivel internacional, ha cimentado la mayor parte de su carrera en el extranjero donde los entrenadores de este país son "más valorados y reconocidos", además de tener "mejores ingresos económicos".

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José María Pazos Méndez (Lugo, 1974) acaba de dejar Asia para regresar unos meses a España antes de emprender una nueva aventura después de su paso por Croacia, Tailandia, Uzbekistán, Portugal y China y dirigir a las selecciones absolutas de Tailandia (2007 y 2011) y Uzbekistán (2011-2013, 2015-2017 y 2026).

En una entrevista con EFE, tras participar en Ceuta en unas jornadas de entrenadores, el TÉCNICO gallego recuerda que inició su trayectoria fuera de España, en el 2003, dirigiendo al MNK Orkan Zagreb (Croacia).

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"Me fui para tres meses, la idea era volver pero fuera, sobre todo en Asia, se paga mucho más que aquí y sigo lejos de España porque me siento muy bien valorado y tenemos que estar orgullosos de ello", recordó.

No obstante, para iniciar esta carrera en el extranjero ha valorado que "pocos países trabajan la formación como en España, quizás Portugal y ahora Brasil, y los resultados están ahí".

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En el ránking internacional tiene claro que en el fútbol sala dominan países como "España, Brasil, Portugal, Argentina, Irán y Rusia: son las más potentes".

A nivel personal cree que su éxito radica en tener "un estilo propio, no copiar a nadie, hay que coger ideas de todo el mundo y luego formar tu propia visión o manera de entrenar". "Me considero un ladrón de ideas, pero he conformado mi propio modelo. También es fundamental estar formándote siempre y aprendiendo cosas", afirmó.

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Sobre la liga española ha reconocido que ha pasado por "etapas muy convulsas, con momentos fantásticos". "Hemos estado muy tocados y ahora creo que estamos volviendo por el buen camino, se están reconduciendo las cosas, la selección está contribuyendo a que todos volvamos a estar unidos y si queremos salir adelante la única forma de hacerlo es así", dijo.

Ex técnico de clubes como el Lobelle Santiago, el Melilla FS, El Pozo Valencia o el Prone Lugo ha reconocido a EFE que el fútbol sala español "ha sido durante mucho tiempo el deporte de moda, era el tercero del país, ha dejado de serlo y si se quiere volver a ser grandes como hace veinte años hay que estar unidos".

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El gallego, que comenzó su carrera como entrenador en 1996 al frente del Autos Lobelle de Santiago, se ha definido como un "apasionado de este deporte, un estudioso que ha disfrutado y sigue disfrutando mucho de esta emocionante modalidad".

Técnico del poderoso conjunto portugués del Benfica durante dos temporadas (2021-2023), "uno de los tres mejores clubes del mundo", José María Pazos ha tenido que dejar el banquillo de Uzbekistán por motivos de salud.

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"Me gustaría quedarme en España pero económicamente la diferencia es muy grande con otros lugares como Asia. Estoy abierto a volver y la vuelta a mi país cada vez está más cerca pero aquí deben recuperarse las cosas para ser como antes del 2008 o 2009 cuando éramos la liga más profesional y la que más pagaba porque ahora somos la más profesional y organizada pero hay otras ligas que pagan mucho más", afirmó. EFE

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