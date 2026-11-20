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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 20 nov (EFE).- La infancia del cineasta francés Louis Clichy, director de varias entregas de 'Astérix' y animador de 'Wall-E' y 'Up', estuvo marcada por la necesidad de llevar un corsé ortopédico, vivencia que narra en la película 'Iron Boy', una hermosa y premiada cinta de animación para todas las edades que estrena este viernes en cines.

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El largometraje ('Le Corset' en su título original), es una historia de superación rodada en dos dimensiones y con ilustraciones en acuarela y tinta china. Cuenta ya con una mención especial del jurado del Festival de Cannes, tres galardones en el de Annecy y está nominada a Mejor Película, Película de Animación y Premio del Público en los Premios del Cine Europeo.

Su argumento gira alrededor de temas tan importantes y realistas como la infancia, la enfermedad, el paso a la edad adulta, la familia, los problemas del campo francés o la frustración por una profesión equivocada. Pero no solo no resulta nada melodramática, sino que incorpora con naturalidad una dosis de fantasía que recuerda al estudio Ghibli.

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Ambientada en la Francia rural de los años 80, cuenta la historia de Christophe, un chico de 11 años que intenta seguir los pasos de su padre ayudando en la granja familiar en la que viven. Pero todo cambia el día que descubre que debe llevar un corsé metálico por prescripción médica.

Christophe no podrá seguir atendiendo las tareas cotidianas de la granja aunque este cambio repentino sí le dará la oportunidad de descubrir nuevas pasiones como la música y hacer amistades que marcarán su vida para siempre.

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Este proyecto personal de Clichy, su primera animación en solitario, llevaba muchos años esperando a hacerse realidad en colaboración con el productor Nicolas de Rosanbo, con quien ha viajado a España a presentar la película. Amigos desde hace décadas, tuvieron que dejarlo de lado cuando dirigió el videoclip de una canción de Édith Piaf 'À quoi ça sert l'amour', que llamó la atención de los estudios Pixar.

"Se fue a Estados Unidos durante tres o cuatro años. Pero se enteró de que nunca iba a ser director allí, volvió a Francia y de nuevo hablamos de este proyecto", explica De Rosanbo a EFE. Entre medias, Clichy aún se ocuparía de grandes proyectos como 'Astérix: La residencia de los dioses' (2014) y 'El secreto de la poción mágica' (2018), que dirigió junto a Alexandre Astier en 3D.

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Presupuestos mucho mayores que los de 'Iron Boy', una película que ha logrado conectar con un público diverso. "En Francia funciona muy bien con los mayores, a quienes les suena más el tema de la agricultura, de los asuntos familiares. Pero también con los jóvenes y los que están en la escuela", explica el productor, cofundador de Eddy.

"Entonces, las familias completas vienen. Y eso es un éxito para mí: conseguir que las familias con los mayores, los abuelos, vengan con los hijos al cine, y que los padres también puedan ir", asegura.

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Su opinión es que la animación puede ir más allá de "algo muy comercial, donde todas las películas se parecen", también por la inteligencia artificial, y hacer que películas "personales, productos de cine".

"Tenemos la responsabilidad que la animación sea interesante", afirma el productor, como muestran otros títulos como 'Flow' y 'Arco', que han conseguido cada uno más de medio millón de espectadores en Francia. EFE

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(foto)