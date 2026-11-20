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Barcelona, 20 nov (EFE).- El dúo catalán Estopa ha anunciado este viernes una nueva fecha para el 9 de junio en València dentro de la gira de presentación de 'La Maketa', una cita que se suma a los otros siete estadios para los que ya ha vendido todas las entradas.

De este modo, los hermanos Muñoz actuarán en el Ciutat de València los días 9, 11 y 12 de junio, en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona los días 18 y 20, el sábado 26 en La Cartuja de Sevilla y los días 8 y 9 de julio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

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Es la primera vez que un artista español hace ocho estadios solo en España, un hito que sitúa a David y José Muñoz en un lugar inédito de la música en directo en nuestro país.

Según ha anunciado la promotora The Project, "no se añadirán nuevas fechas ni nuevas ciudades a la Gira de La MKT", por lo que estos conciertos serán la única oportunidad de ver a Estopa presentando en directo 'La Maketa'.

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El anuncio del nuevo concierto en València coincide con el lanzamiento del disco 'La Maketa', que ve la luz este viernes después de pulverizar el récord de preventa de un disco en España.

El doble álbum recupera las canciones que los hermanos grabaron entre 1996 y 1998, antes de que su debut homónimo de 1999 rompiera todos los registros de ventas. EFE

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