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Manresa (Barcelona), 20 nov (EFE).- El Kids&Us Manresa buscará este sábado (19:30h CET) ante el MoraBanc Andorra seguir con el 'modo avión' en la Liga Endesa, después de encadenar dos victorias consecutivas tras un inicio de temporada muy negativo.

Los del Bages se encuentran de lleno en la fase de ascenso del vuelo, con dos triunfos seguidos ante el Monbus Obradoiro (100-99) y el Hiopos Lleida (92-98), todo ello después de arrancar la temporada con seis derrotas en los primeros seis encuentros.

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El equipo dirigido por Diego Ocampo, decimosexto en la tabla con un balance de 2-6, es la primera vez desde que arrancó la campaña que está situado fuera de las posiciones de descenso.

Quién sí está en los puestos rojos de la tabla es su próximo rival, el MoraBanc Andorra, por lo que la importancia del encuentro es más que relevante.

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Pese a la buena dinámica reciente en la ACB, el Kids&Us Manresa llega tras una derrota en la Eurocopa, en el Nou Congost ante el poderoso PAOK griego por 80-88.

Para el duelo ante los del Principado, Ocampo tendrá la baja habitual del base Rafa Villar, mientras que el alero Chibuzo Agbo y el ala-pívot Luka Scuka serán duda hasta última hora por problemas musculares.

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La gran noticia para los manresanos es la vuelta en más que buena forma del ala-pívot Timmy Allen, que estuvo mes y medio fuera de las pistas tras un prometedor inicio de liga. La semana pasada volvió en Lleida y lo hizo a lo grande: 24 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 28 minutos.

En el duelo de Eurocopa ante el PAOK, también se fue hasta los 24 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en 30 minutos de juego.

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El Kids&Us Manresa y el MoraBanc Andorra ya se enfrentaron el pasado mes de septiembre en la Liga Catalana ACB, con triunfo manresano por 74-83. EFE

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