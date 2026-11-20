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Madrid, 20 nov (EFE).- El Colegio de la Abogacía de Madrid ha pedido al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que convoque el segundo examen de acceso a la profesión de este año para "desbloquear el futuro de cerca de 1.500 aspirantes".

En un comunicado, el Colegio indica que el Gobierno anunció oficialmente en mayo una segunda prueba para 2026 pero a poco más de un mes para acabar el año sigue sin convocarla "amenazando con romper una década" en la que en cada ejercicio se han celebrado dos convocatorias.

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El decano del Colegio madrileño ha reclamado por segunda vez al ministro la publicación urgente de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y un calendario de fechas concretas tras la primera petición formulada en octubre, "que sigue sin respuesta".

El Colegio recuerda que desde 2016 se han celebrado dos convocatorias anuales, incluso durante la pandemia, y que en 2025 el segundo examen ya estaba convocado en julio, pero "este año, a finales de noviembre, los aspirantes siguen sin conocer siquiera la fecha de la prueba".

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Asegura que está recibiendo numerosas quejas de futuros abogados que denuncian "oportunidades laborales perdidas, incorporaciones a despachos aplazadas y proyectos profesionales paralizados por la incertidumbre".

Por ello, el Colegio ha lanzado la campaña 'Examen de acceso ya. Nuestro futuro no puede esperar' para visibilizar la situación de los afectados, canalizar sus reclamaciones y exigir una respuesta inmediata del Gobierno. EFE

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