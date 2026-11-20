03/11/2026 El candidato número uno al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, a su llegada a un mitin del PP, en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, a 3 de noviembre de 2026 en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Con esta actuación, los populares intentan reforzar la representación del PP en el congreso por Gipuzkoa, que lleva desde 2011 sin diputados. También pretenden visibilizar el apoyo de la dirección nacional del PP al candidato por Gipuzkoa de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre (29N). POLITICA Unanue - Europa Press

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El cabeza de lista del PP por el Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, ha considerado que el candidato popular a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, "arrasó" en el debate con el aspirante socialista, Pedro Sánchez, al que vio "abatido" y "sin argumentos". "Hasta todo la izquierda reconoce que ayer ganó Feijóo", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha considerado que el líder del PP Alberto Núñez Feijóo "arrasó" en el debate de este pasado jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Así, ha destacado que "hasta toda la izquierda reconoce que ayer Feijóo ganó en el debate". Asimismo, ha defendido la actitud del candidato del PP porque "un debate no es una sucesión de monólogos" y, cuando "dos personas interactúan, se interpelan, es que es evidente que ambos se tienen que interrumpir". "Y si Sánchez no tenía argumentos para interpelar a Alberto Núñez Feijóo, no es problema del presidente Feijóo", ha señalado.

Echeverría vio al candidato socialista "nervioso", "desubicado", "muy fuera" de su "habitual tono chulesco" y "abatido". También le ha criticado que denunciara que el PP "ha recortado servicios públicos cuando es todo lo contrario" porque "incrementa año a año los presupuestos en sanidad, en educación, allí donde gobierna".

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Por contra, cree que Núñez Feijóo estuvo "especialmente fuerte" en materia de vivienda, un asunto que "en ocho años ha pasado de ser el problema 16 a ser el primer problema de los españoles". Así, ha destacado su "plan para construir un millón de viviendas y que así bajen los precios", que ve "factible".

RECORRER GIPUZKOA PESE A LOS VIOLENTOS

Por otro lado, ha explicado que el PP mantiene su objetivo de "recorrer toda Gipuzkoa" en la campaña para las elecciones generales con las medidas de seguridad que la Ertzaintza indique, "pese a que los violentos intenten apedrear o lanzar petardos", como el pasado fin de semana en Hernani.

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El candidato ve posible sacar escaño por Gipuzkoa porque los ciudadanos de este territorio "están hartos de lo mismo, de ocho años de decadencia en vivienda, en seguridad, en el coste de la vida..." y el PP es "la única alternativa". De este modo, ha criticado que PNV, el PSOE y EH Bildu "llevan cuatro años votando lo mismo en el Congreso, y solo el PP ofrece algo distinto para los guipuzcoanos".

Por otro lado, ha justificado el acuerdo del PP con Vox para las listas del Senado, en función del cual, los populares no han presentado candidatura por Gipuzkoa, señalando la necesidad de "enfrentar una decisión frente a un acuerdo para intentar anular la voluntad de la ciudadanía imponiendo una mayoría parlamentaria" en esta Cámara "cuando, en realidad, son minoría en votos", en relación al pacto entre formaciones de la izquierda.

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En todo caso, ha subrayado que en el PP guipuzcoano están "acostumbrados al sacrificio", que ha sido su "seña de identidad durante décadas". "Cómo no vamos a hacer un sacrificio tan pequeño en comparación, como renunciar dentro de un acuerdo a presentar una lista al Senado, que hace 26 años que no sacamos senador, para enfrentar este intento de distorsión electoral", ha manifestado.

También ha denunciado que se intenta "meter mucho miedo" con un posible gobierno de PP y Vox cuando ninguna de las dos formaciones "tienen propuestas en el programa electoral de recentralizar, de menoscabar el autogobierno" y, además, en los cuatro ejecutivos de coalición existentes "no ha habido ningún recorte de derechos, ninguna involución".

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En todo caso, ha apelado a que, "si tanto miedo tienen a Vox algunos partidos políticos, podrían hacer como el Partido Popular aquí, en Gipuzkoa, en el año 2023", cuando, como no deseaba que gobierne EH Bildu, dio sus votos "gratis", "lo mismo" que ocurrió en el Ayuntamiento de Vitoria, para evitarlo.

Echeverría ha asegurado que el Partido Popular "está con el Estatuto de Gernika" y, si gobierna, seguirá "en conversaciones para completarlo".

Asimismo, ha considerado que, mientras que en el Senado, como cámara de representación territorial, se pueden utilizar "lenguas cooficiales desde hace muchísimo tiempo", el Congreso "tiene otra función, que es representar la soberanía de toda España y lo que tiene sentido es que se hable en castellano".

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