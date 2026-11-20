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Granada, 20 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido al hombre que estaba en busca y captura por disparar hace casi un mes en Granada a su expareja y a la hermana de esta, un caso bajo secreto judicial que se investiga como violencia machista.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado el arresto del hombre, identificado desde el momento de los hechos pero que se dio a la fuga tras disparar a las dos mujeres, unas hermanas de 34 y 39 años que resultaron heridas de bala.

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La Policía Nacional, que desde el inicio se ha hecho cargo de la causa, había activado un operativo en zonas de familiares y amigos para localizar al ahora arrestado.

Los hechos se produjeron sobre las 23:30 horas del pasado 23 de octubre en el distrito Norte de Granada y las víctimas, que recibieron impactos de bala en el pecho y el abdomen, se han recuperado de sus lesiones.

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El detenido tenía en el momento de los hechos una orden de alejamiento en vigor hacia su expareja.

Al parecer accedió al interior de la vivienda donde se encontraban ambas para efectuar los disparos y huir. EFE

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