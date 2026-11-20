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Sevilla, 20 nov (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado una trama que abastecía combustible incautado en operaciones contra el narcotráfico a gasolineras con bajos precios situadas en Sevilla y Huelva, con cinco detenidos, dos de los cuales han ingresado en prisión provisional.

La organización criminal, dirigida desde Cádiz, se habría apropiado de más de 700.000 litros de combustible desde febrero y obtenido beneficios superiores al millón de euros, ha informado este viernes el instituto armado.

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El cabecilla principal de esta trama y un familiar habrían puesto en marcha las cinco gasolineras de Sevilla y Huelva, donde se descargaba íntegramente el combustible para reabastecer los depósitos de las estaciones, destinado al consumidor final.

La denominada operación Nexus ha intervenido 57.525 litros de combustible, 59.170 euros en metálico, cinco vehículos de alta gama, joyas, relojes de lujo y cuatro servidores de criptomonedas,.

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Los agentes de la Guardia Civil han practicado 11 registros en domicilios, naves industriales y gasolineras de Cádiz, Sevilla y Huelva.

Los registros han sido en tres en domicilios de El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera y Jerez de la Frontera, en Cádiz; otros tres en naves industriales y sedes sociales; y cinco en gasolineras de Sevilla y Huelva.

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La investigación comenzó el pasado mes de julio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de posibles irregularidades relacionadas con una empresa del sector energético e industrial radicada en Cádiz que tenía autorización para gestionar la recogida, el tratamiento y la destrucción del combustible intervenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad en operaciones contra el narcotráfico en Andalucía.

Las pesquisas permitieron averiguar que la compañía utilizaba esa actividad legal como cobertura para desviar el carburante antes de que llegara a las plantas de tratamiento.

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Para simular que cumplía con el procedimiento de eliminación, la organización hacía constar que el combustible trasladado a las instalaciones de reciclaje estaba adulterado con agua, cuando en realidad era almacenado y posteriormente comercializado.

Los cinco detenidos están investigados por la presunta comisión de delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales y contra los consumidores. EFE

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