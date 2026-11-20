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Barcelona, 20 nov (EFE).- Cuatro cancelaciones de trenes en el inicio del servicio en las líneas de Rodalies R3 y R8, y en las regionales R13, que conecta Barcelona con Lleida, y R15, que enlaza Barcelona y Riba-roja d'Ebre (Tarragona), así como un atropello anoche en Badalona, están complicando este viernes la circulación ferroviaria en Cataluña.

El atropello en Badalona, que se produjo a las 22.40 horas de anoche, está causando retrasos de unos 25 minutos en los trenes de la línea de Rodalies R1, informa Renfe.

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La red ferroviaria de Cataluña sigue marcada por las cancelaciones de algunos trenes en el inicio del servicio y los retrasos en las líneas de Rodalies, en una semana en la que los maquinistas protagonizaron una huelga el pasado martes.

En cambio, la huelga ferroviaria del próximo 23 de noviembre ha quedado desconvocada después de que se haya alcanzado un acuerdo entre el Ministerio de Transportes, Renfe y el sindicato de maquinistas Semaf, que era el único que mantenía la convocatoria de la protesta. EFE

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