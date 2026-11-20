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La candidata de Frente Amplio a los comicios del 29N, Ada Colau, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que diera anoche la sensación de estar "bajando los brazos" en la contienda electoral durante el debate 'cara cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y no fuera capaz de responder a sus "bulos y mentiras".

Por tanto, ha sentenciado que queda claro a tenor de las encuestas y del mencionado debate que el PSOE y Sánchez "solos" no alcanzan para frenar a las derechas y ser "más valientes" en la próxima legislatura.

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También ha reivindicado que el voto a su candidatura es "doblemente útil" porque es garantía de que no habrá un Ejecutivo "facha" en España y que se revalidará un Gobierno progresista que vaya "mucho más allá" en políticas de izquierda, sobre todo en vivienda.

Durante una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, la aspirante a la Moncloa por Frente Amplio se ha mostrado crítica con el desempeño de Sánchez durante ese 'cara a cara' con Feijóo, espetándole que "no es el momento de bajar los brazos" sino todo lo contrario, de desplegar todo el esfuerzo ante un PP y Vox que pretenden a su juicio un retroceso de derechos.

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En consecuencia, ha explicado que este 'cara a cara' le dan más ganas de participar en el debate del próximo jueves entre los principales candidatos a los comicios del 29N y "plantarle cara" a las derechas, algo que bajo su criterio no hizo el presidente del Gobierno.

ECHÓ EN FALTA REPROCHES POR MAZÓN Y AYUSO

Uno de los reproches que ha lanzado Colau a Sánchez es que no confrontara ante Feijóo que el PP gobierna con Vox en varias comunidades autónomas y que ya supone una "amenaza" de cargarse "derechos básicos".

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Es más, ha afeado al candidato socialista que no sacara a coalición la gestión de algunos barones del PP como la "negligencia absoluta del expresidente valenciano Carlos Mazón que provocó muertes durante la dana de 2024 o el conflicto educativo contra el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, a quien rodea también la polémica de la compra por parte del Ejecutivo que dirige de un ático.

También echó de menos, como feminista, referencias suficientes a temas que les preocupan a las mujeres como la violencia machista, máxime cuando el potencial aliado de Feijóo, Vox, niega la violencia de género.

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Por otro lado, Colau ha sido clara al subrayar que Frente Amplio se presenta a estos comicios, a diferencias de otras opciones de izquierda, con el compromiso de ser "corresponsables" de la gobernabilidad, es decir, de revalidar desde el "minuto cero" un Gobierno de coalición y que no haya un gabinete "facha" en la Moncloa.

FRENTE AMPLIO NO SERÁ FÁCTOR DE BLOQUEO

La candidata a estos comicios ha insistido en que el PSOE y Sánchez "solos" no van a poder gobernar y por eso Frente Amplio es el verdadero voto útil para evitar una mayoría de PP y Vox, prometiendo que ese futuro gobierno progresista no se dedicará a hacer "más de lo mismo" sino ir "más allá". Es decir, impulsará más transformaciones sociales.

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De esta forma, Colau ha desgranado que Frente Amplio no va a ser un factor de bloqueo en caso de que haya mayoría de izquierdas, aunque ha reiterado que condiciona un acuerdo de coalición a que la primera medidas del futuro Ejecutivo es bajar el precio del alquiler, que será el "sello" que marque el inicio de la siguiente legislatura.

A su vez, ha reivindicado la aprobación de una ley específica de expropiación de pisos en manos de fondos de inversión, al estimar que 13 de esos fondos disponen de 100.000 inmuebles. Y ha desgranado que cuando su espacio tiene fuerza en las instituciones se ha enfrentado a los fondos buitre y a la especulación inmobiliaria.

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DEFIENDE LOS IMPUESTOS A ULTRARRICOS

La también exalcaldesa de Barcelona ha censurado que el "bipartismo" de PP y PSOE nunca ha resuelto el problema de la vivienda y ha prometido que nunca más se puede "privatizar" vivienda pública.

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También ha defendido elevar los impuestos a los ultrarricos para distribuir parte de esa riqueza en la mayoría social, negando que esa política fiscal genere la salida del país de grandes patrimonios.

Por otro lado, ha confrontado que las medidas más destacadas de la pasada legislatura tienen la impronta de su espacio político, al ironizar que esos hitos que han logrado los ministros del socio minoritario del Ejecutivo es de lo que presume Sánchez.

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