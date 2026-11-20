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Burgos, 20 nov (EFE).- El defensa del Burgos CF Brais Martínez ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia después de sufrir una fractura nasal durante una sesión de entrenamiento del conjunto blanquinegro, según informó este viernes la entidad burgalesa.

El lateral izquierdo sufrió un traumatismo facial durante el entrenamiento del pasado miércoles, por lo que fue sometido a diferentes pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión.

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Las exploraciones confirmaron una fractura de nariz que requirió su paso por el quirófano.

El futbolista gallego se encuentra ya bajo la supervisión de los servicios médicos del Burgos CF y ha comenzado un tratamiento específico para favorecer su recuperación, aunque el club no ha establecido un plazo para su reincorporación a los entrenamientos.

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Este contratiempo supone una nueva preocupación para el técnico del Burgos, Sergio Francisco, que afronta el próximo compromiso liguero frente al Albacete con varios jugadores en la enfermería.

La evolución de Brais Martínez durante los próximos días determinará cuándo podrá volver a estar disponible para el cuerpo técnico, que deberá buscar alternativas en el lateral izquierdo mientras se prolongue su recuperación. EFE

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vfr/orv/cmm