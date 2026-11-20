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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vio en el debate televisado de ayer "a un presidente", en referencia al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y "a un expresidente", para él Pedro Sánchez, totalmente "irreconocible", "agotado" y "sin ganas".

"Ayer vimos a un presidente del gobierno y vimos a un expresidente del gobierno agotado, agotado, realmente sin ganas para hacer ese debate. Supongo que debía tener una estrategia, pero la estrategia ni le salió ni la supo ejecutar", ha analizado desde la jornada 'Construyendo el Madrid del futuro', organizada por A3media.

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El regidor ha sostenido que los políticos siempre tienen que ser "identificables y reconocibles. Ayer Feijóo fue identificable y reconocible en sus formas, en sus propuestas, en cómo encaró el debate, y Pedro Sánchez fue irreconocible".

"Y cuando uno es irreconocible es porque no tiene capacidad de defender su acción de gobierno y porque tampoco tiene capacidad para presentar un proyecto renovado a los españoles", ha valorado, tras apuntar que resulta "un poco extraño", en virtud de esa presumible estrategia de Sánchez, que "toda tu táctica para poder crecer electoralmente haya sido a costa de tu izquierda, del Frente Amplio, y en el último momento pretendas dar un giro hacia la moderación y hacia el centro".

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Que apunten desde las filas socialistas "a una estrategia de Obama en el año 2008 para justificar lo injustificable da una idea de que están un tanto desconcertados por lo que pasó ayer en el debate". Considera que "eso los españoles lo valorarán, tanto los votantes naturales del Frente Amplio que se están yendo al PSOE y los votantes de centro y moderados, que tienen bastante claro que no es el presidente que mejor les va a representar".

"NO HAY NADA GANADO"

Tras el debate, el alcalde se ha referido también a los "muchos bailes" de socialistas que ha visto en redes pero que ayer no vio bailar a ninguno tras el cara entre Sánchez y Feijóo. En todo caso, Martínez-Almeida ha advertido de que "no hay nada ganado y queda mucho por trabajar".

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El debate fue "un buen paso" que "consolida a Alberto Núñez Feijóo y las posibilidades del Partido Popular, pero ninguna confianza, no hay nada ganado y hay mucho que trabajar. Aquí el único examen que vale va a ser el del 29 de noviembre y hasta entonces hay que seguir trabajando igual o mejor incluso".