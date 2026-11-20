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Santiago de Compostela, 20 nov (EFE).- El escolta internacional nigeriano Caleb Agada, jugador del Obradoiro, señaló que las opciones de su equipo ante el FIATC Girona pasarán por el rendimiento de su defensa.

“Ellos tienen un estilo más ofensivo que el nuestro, así que espero una batalla muy bonita de su ataque contra nuestra defensa. La defensa va a ser clave para ganar este partido”, apuntó el jugador africano en declaraciones a EFE.

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El Obradoiro no gana un partido en la Liga Endesa desde el pasado 17 de octubre en la pista del San Pablo Burgos. Pese a ello, Caleb Agada consideran que siguen haciendo “muchas cosas bien”, aunque tampoco esconde que han perdido “energía defensiva” y necesitan mejorar sus porcentajes desde la línea de tres puntos.

“Tenemos que recuperar nuestra identidad, y eso pasa por volver a jugar con energía porque en los últimos partidos hemos perdido esa agresividad defensiva que nos caracteriza”, comentó el exjugador de Lleida, al que le preocupa menos el desacierto exterior que está mostrando su equipo porque “los tiros acabarán entrando”.

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Además, Caleb Agada pide “paciencia” a los aficionados obradoiristas porque las notas se ponen “al final de temporada”.

“El año pasado en Lleida empezamos muy bien, con cinco victorias y dos derrotas, y luego la cosa se fue complicado. Por eso, he aprendido que la temporada es larga y que es importante tener calma porque se puede revertir la situación”, ahondó.

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A nivel personal, con unos promedios de 8,9 puntos, 2,5 rebotes y 4,1 asistencias en los casi 19 minutos de media que está en pista por partido, dijo sentirse “muy bien” en el sistema de Diego Epifanio, aunque todavía se ve con “margen de mejora”. EFE

dmg/cmm