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Madrid, 20 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia, Ada Colau, ha dicho este viernes que vio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "un poco bajando los brazos" en el cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y le ha reprochado que no le plantara cara a la derecha y a la extrema derecha.

"Creo que no es momento de bajar los brazos, sino todo lo contrario", ha afirmado en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), donde ha señalado que echó en falta que Sánchez respondiera a lo que ha calificado de "los bulos, provocaciones y mentiras" de Feijóo.

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Colau ha asegurado que tiene "muchas ganas" del debate a cuatro que tendrá lugar el próximo jueves, en el que también intervendrán Sánchez, Núñez Feijóo y Santiago Abascal, candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno.

Su objetivo, ha explicado, es hacer "todos los esfuerzos que sean necesarios" en lo que resta de campaña para hacer frente a la "extrema derecha" que, a su juicio, "supone una amenaza terrible" para los derechos y libertades de España.

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La candidata de Frente Amplio ha señalado también que echó en falta que los candidatos dieran "respuestas contundentes" sobre algunos de las principales preocupaciones de los ciudadanos, como es el tema de la vivienda. EFE