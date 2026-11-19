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Juan José Lahuerta

Madrid, 19 nov (EFE).- Zaid Romero ultima su regreso al Getafe después de más de un mes de ausencia por una lesión muscular que ha privado a José Bordalás de uno de sus principales recursos defensivos. La recuperación del argentino llega a tiempo para el duelo que disputará su equipo el domingo contra el Atlético de Madrid y en el que el central podría reencontrarse con la competición frente a delanteros de la talla de Julián Alvarez o Alexander Sorloth.

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Zaid Romero ha completado cuatro entrenamientos consecutivos junto a sus compañeros y gana opciones de entrar en la convocatoria después de superar progresivamente los problemas en el cuádriceps izquierdo que arrastra desde el encuentro contra el Barcelona del pasado 10 de octubre.

Su regreso supondría una buena noticia para Bordalás, que ha tenido que reorganizar su defensa durante las últimas semanas, especialmente por la acumulación de encuentros entre la Liga y la Liga Conferencia y las dificultades para encontrar soluciones a las bajas.

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El Getafe ha encajado 18 goles en doce jornadas, aunque su comportamiento defensivo ofrece dos caras muy diferentes: sólo cuatro tantos recibidos en el Coliseum, donde todavía no ha perdido, y catorce lejos de casa, escenario de seis derrotas consecutivas.

Romero puede contribuir a reforzar esa seguridad defensiva. Su corpulencia, buena salida del balón, contundencia en los duelos y capacidad para imponerse en el juego aéreo ofrecen a Bordalás alternativas tanto en una defensa de cuatro como en una línea de tres centrales.

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El técnico azulón conoce bien sus cualidades y ya elogió su adaptación al equipo durante la pasada temporada, cuando destacó la rapidez con la que se convirtió en un futbolista importante desde su llegada al club.

"La sanción que tuvo nos trastocó muchísimo porque es un jugador que se adaptó rápido al equipo", afirmó en mayo, antes de celebrar su convocatoria con Argentina.

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Bordalás incluso pronosticó que podría consolidarse en la selección: "Si continúa en la línea que lleva, estoy seguro de que acabará siendo un jugador importante".

La recuperación del argentino, sin embargo, ha exigido paciencia. Aunque ya participó en algunos entrenamientos colectivos durante las últimas semanas, sus sensaciones no terminaron de ser satisfactorias y el cuerpo técnico del Getafe prefirió aplazar su regreso.

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Antes de visitar al Villarreal, el pasado 8 de noviembre, Bordalás explicó los motivos de su ausencia: "Confiábamos en que podía estar, pero finalmente las sensaciones no eran del todo buenas y no vamos a asumir riesgos".

El parón internacional ha permitido prolongar su recuperación sin perder más partidos. El lunes volvió al trabajo con sus compañeros y el miércoles completó su tercera sesión consecutiva, aunque su presencia frente al Atlético dependerá de cómo evolucione durante los próximos entrenamientos.

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Durante su ausencia, Sebastián Boselli ha ganado protagonismo en la defensa. Bordalás también elogió recientemente al uruguayo, del que destacó su compromiso y aseguró que estaba ayudando "muchísimo" al equipo.

La recuperación de Zaid ampliaría así las posibilidades del entrenador, que podría recuperar al argentino sin necesidad de prescindir de un Boselli que ha aprovechado sus oportunidades.

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El Atlético pondrá a prueba esa recuperación. Diego Pablo Simeone dispone de delanteros de características diferentes, desde la movilidad, velocidad y capacidad para encontrar espacios de Julián Alvarez hasta la fortaleza física y el dominio aéreo de Sorloth.

Ambos perfiles exigirían respuestas distintas al argentino, aunque todavía está por ver si Bordalás considera conveniente devolverle directamente la titularidad después de más de un mes sin competir.

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Zaid Romero tiene ante sí la posibilidad de recuperar su sitio en una defensa necesitada de alternativas. El Coliseum, donde el Getafe ha construido su principal fortaleza esta temporada, podría ser el escenario de su regreso. Y el Atlético, con su potencial ofensivo, la primera prueba para comprobar si el muro argentino está preparado para volver a levantarse. EFE