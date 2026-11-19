Guardar

Madrid, 19 nov (EFE).- La brecha de género en el emprendimiento en España se mantiene pese al crecimiento empresarial, con una desigualdad que se refleja especialmente en la composición de los equipos fundadores de las firmas, revela el informe 'El rol de la mujer en el ecosistema startup 2026', elaborado por la plataforma Scoutyn.

El estudio, publicado este jueves, en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, destaca que los equipos de tres de cada cuatro tecnológicas españolas no cuentan con ninguna mujer, frente al 11,06 % que tienen equipos integrados únicamente por mujeres y el 12,04 % en el que se encuentran equipos mixtos.

PUBLICIDAD

El informe, que analiza la presencia femenina entre los 15.755 personas fundadoras de empresas tecnológicas en España, recoge que solo el 16,93 % de las personas fundadoras de tecnológicas son mujeres, frente al 83,07 % de hombres, y la proporción de mujeres en los equipos fundadores se ha reducido del 19 % en 2023 al 15,47 % en 2025.

Asimismo, revela que esta brecha se acentúa con el tamaño de las compañías, ya que si bien las mujeres representan el 18 % de las personas fundadoras de 'startups' en España, su presencia se reduce hasta el 10 % en las 'scaleups', aquellas empresas que alcanzan mayor crecimiento.

PUBLICIDAD

La vicepresidenta de la asociación Female Startup Leaders (FSL), Esther Molina, ha afirmado que esta disparidad se traduce en un problema de competitividad, innovación y oportunidades perdidas, y que "no se está aprovechando todo el potencial" del talento femenino en España.

La brecha se registra especialmente en sectores estratégicos como la IA (en el que el 13,18 % de las fundadoras son mujeres), las tecnologías financieras (9,79 %), la ciberseguridad (8,73 %) y la industria aeronáutica y de los drones, en el que la presencia femenina apenas alcanza el 6,91 %.

PUBLICIDAD

Las empresas tecnológicas creadas por mujeres también enfrentan una brecha económica, ya que aquellas fundadas exclusivamente por hombres concentran el 80,17 % de la facturación agregada analizada por el informe.

FSL apunta a las redes de inversión como uno de los orígenes de la desigualdad, ya que siguen siendo "muy masculinas", y caen en un sesgo de afinidad, recalca la presidenta de la asociación, Carmen Hidalgo, quien propone reforzar la diversidad en los comités y desarrollar programas de crecimiento y de colaboración entre fundadoras.EFE

PUBLICIDAD