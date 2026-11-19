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Barcelona, 19 nov (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, aseguró este jueves que espera que el nuevo fichaje del conjunto azulgrana, el base Killian Hayes, esté "hambriento por mostrarse" en el baloncesto europeo después de seis años con una trayectoria menguante en la NBA.

"Hayes es un jugador versátil que puede jugar con todos los bases. Puede anotar, asistir y sabe leer el juego. Es una muy buena opción para nosotros. Espero que esté en buena forma y pueda ayudarnos con su talento, que esté hambriento por mostrarse en este gran escenario, en el Barça y ante los mejores equipos de Europa", explicó el técnico esloveno.

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Hayes se ejercitó hoy por primera vez con sus compañeros y Sekulic, que compareció en la rueda de prensa previa al partido en el Palau Blaugrana frente al Estrella Roja, aseguró que aún no sabe si el base estará "listo para jugar" frente al conjunto serbio, pues lo decidirá el mismo viernes.

El preparador esloveno reconoció que en las últimas semanas ha tenido "problemas en la rotación", debido a las lesiones y han acudido al mercado para "ir sobre seguro, no sufrir", y para garantizar que el Barça "pueda competir por los puestos más altos de la clasificación".

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Sobre el Estrella Roja, valoró que se trata de "uno de los mejores equipos defensivos" de la Euroliga: "Tienen físico y saben cómo usarlo con éxito. Vienen de perder dos partidos, pero eso los hace aún más peligrosos, porque querrán romper esta dinámica. Tenemos que anticiparnos y estar preparados".

Sekulic reconoció que los últimos partidos han sido "un poco difíciles por las lesiones", pero elogió "la gran reacción de otros jugadores que dieron un paso adelante", algo que espera "volver a ver" en este partido.

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"Tendremos que encontrar la forma de atacar sus debilidades y de defender su talento en ataque. Tenemos que estar muy preparados como equipo para defender bien", enfatizó.

Por último, el técnico del Barça restó importancia al hecho de haber perdido sus últimos tres partidos en casa: "Pudimos ganar en los tres casos. No se trata tanto de las derrotas, sino de que en los momentos cruciales no fuimos inteligentes. No me preocupan demasiado las estadísticas". EFE

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