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Madrid, 19 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizan este jueves su único cara a cara ante las elecciones del 29N, un debate que se prevé áspero y en el que los dos candidatos intentarán movilizar votos en su favor y atraerse la confianza de los indecisos.

Ante la falta de acuerdo entre los partidos sobre la televisión en la que debería celebrarse tanto este debate como el previsto a cuatro el próximo 26 de noviembre, será finalmente la Academia de Televisión la que lo organice.

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Su presidenta, la periodista María Casado, será la encargada de moderar este duelo dialéctico en el que sus dos protagonistas estarán sentados frente a frente, separados por una mesa de dos metros y medio y sin poder usar dispositivos electrónicos, aunque sí mostrar documentos, gráficos o carteles durante sus intervenciones.

A las 22:00 horas está previsto el inicio del debate, que comenzará con sendos mensajes de minuto y medio por parte de cada uno de ellos, antes de abordar cinco bloques temáticos de dieciséis minutos cada uno.

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Por este orden, hablarán de vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior.

Una intervención final de un minuto por candidato cerrará este cara a cara, con tiempos tasados y cronometrados por árbitros de baloncesto, y según el sorteo realizado, Feijóo lo abrirá y Sánchez tomará la palabra para cerrarlo.

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Ambos despejaron sus agendas de campaña este miércoles y jueves para preparar esta cita, a la que el PSOE asegura que su líder acudirá tranquilo, con respuestas para todo y con la intención de no caer en "el barro" en el que auguran que pretenderá convertir el debate el presidente del PP.

Fuentes del partido han recordado la agresividad y las "mentiras" con la que consideran que asistió Feijóo al debate a dos que hubo con motivo de las últimas elecciones generales.

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La oposición que ha desarrollado desde entonces es lo que les hace prever esa actitud del líder del PP, que dan por hecho que atacará con casos de corrupción y con asuntos relativos a la familia del presidente.

Explican que Sánchez desea contrastar ideas, y tienen el convencimiento de que el debate movilizará el voto socialista.

Por su parte, en Génova consideran que toda la presión es para Pedro Sánchez por lo que pronostican las encuestas y porque tiene que intentar hacer olvidar la mala imagen que afirman que demostró en el cara a cara de hace tres años y medio.

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En un comunicado, el PP ha resaltado la tranquilidad de Feijóo ante el debate, que ha preparado estudiando y leyendo informes, y ha subrayado que pretende poner al líder del PSOE "frente al espejo de su incompetencia", y que combinará moderación y sentido de Estado con un examen exigente a su gestión.

Será el segundo debate protagonizado por Sánchez y Feijóo ante unas elecciones, ya que por vez primera se vieron en el que hubo el 10 de julio de 2023, dentro de la campaña para los comicios del día 23 de ese mes.

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Un debate que han tenido muy presente el PSOE y el PP en la preparación del de esta ocasión y en el que hubo un tono desabrido, con constantes interrupciones, reproches y acusaciones de mentir recíprocas.

Feijóo propuso entonces un pacto por escrito para dejar gobernar al partido que lograra más votos sin que Sánchez diera respuesta a ello, y ahora el PSOE está reprochándole haber dicho que aunque no sea la primera fuerza el 29N, su objetivo es relevar al presidente del Gobierno.

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Será previsiblemente un asunto que estará en el intercambio dialéctico, como también los pactos del Gobierno con formaciones como EH Bildu o los del PP con Vox, que estuvieron igualmente presentes en el de hace tres años y medio.

El debate será emitido por RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro, La Séptima, las televisiones autonómicas integradas en la FORTA, Canal Extremadura y Castilla y León Televisión, y también podrá seguirse en las redes sociales de la Agencia EFE.

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Se espera una audiencia millonaria, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, que pone de manifiesto la trascendencia electoral de este cara a cara. EFE