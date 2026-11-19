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Madrid, 19 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves a los ciudadanos que usen el poder de su voto el próximo 29 de noviembre frente a lo que pretenden los poderosos, a los que ha considerado que están al lado del PP.

Ese es el mensaje que ha lanzado Sánchez en el denominado minuto de oro del cara a cara que ha protagonizado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante las elecciones del 29N.

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"Tienen el dinero, tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación, tienen también el apoyo del hombre más poderoso del mundo y de su cohorte de tecnoligarcas. Pero se equivocan porque en democracia -ha apostillado- el poder lo tienes tú, está en tu mano, y ellos lo saben y les molesta y por eso te temen y por eso quieren que el próximo 29 de noviembre no vayas a votar".

Ha pedido no hacer caso a todo ello y se ha dirigido directamente a los ciudadanos: "Usa ese poder, ve a votar el próximo 29 de noviembre".

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A su juicio, ha llegado el momento de perseverar en el avance que considera que ha experimentado España en los últimos años, un país que ha subrayado que es "un ejemplo de dignidad en el mundo".

"Dijeron quien puede hacer que haga. Yo lo que te pido es quien pueda votar, que vote, vota con toda tu alma, vota con toda tu fuerza al Partido Socialista", ha añadido. EFE

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(Foto)(Vídeo)