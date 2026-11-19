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Madrid, 19 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que su política exterior está basada en "datos" frente a la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que está fundamentada en "golpes de pecho".

En el bloque de inmigración y política exterior del cara a cara con el líder popular, quien le ha echado en cara la gestión del Gobierno en la entrada masiva de migrantes a Ceuta, Sánchez ha subrayado que como presidente del Gobierno tiene que basar sus políticas en "datos ciertos" y no en "suposiciones" sobre el presunto papel de Marruecos en esta cuestión.

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Frente a esta postura, ha dicho el socialista, está la de Feijóo fundamentada en "golpes de pecho".

Sánchez ha criticado al PP por votar en contra del tratado de amistad con Francia o en el Parlamento europeo, junto con la ultraderecha, pedir la suspensión del acuerdo estratégico con Marruecos por parte de la Unión Europea.

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"Una auténtica irresponsabilidad", ha considerado Sánchez.

Además, ha defendido que si España quiere ser una sociedad "abierta y próspera" es necesaria la contribución de los migrantes regulares y que el modelo de sociedad "cerrada" que proponen PP y Vox solo genera "decadencia y pobreza".

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El presidente ha planteado que frente a la "etapa oscura" de la "internacional ultraderechista" que ha conllevado "los mismos insultos, mentiras y recortes" en todos los países, España "ha brillado con luz propia" denunciando el "genocidio" en Gaza o al reconocer al Estado Palestino.

El socialista ha preguntado a la ciudadanía "qué bueno" han tenido los gobiernos de Donald Trump, Javier Milei o Jair Bolsonaro, para Estados Unidos, Argentina y Brasil, respectivamente, y ha pedido a los votantes que lo no quieran para el mundo, no lo quieran para España. EFE

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