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Moscú, 19 nov (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia citó este jueves a la encargada de negocios de la embajada de Finlandia, Maarit Keitanen, para protestar por restricciones adicionales de Helsinki a la entrada en el país nórdico de ciudadanos rusos, incluidos los atletas.

"A la parte finlandesa se le presentó una enérgica protesta en relación con la reciente decisión de Helsinki de imponer restricciones adicionales a la entrada de ciudadanos rusos, incluidos los atletas", señala la nota oficial.

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Moscú señaló que considera la decisión de Helsinki como un paso "inamistoso" y una "discriminación flagrante" de los rusos en base a su nacionalidad, lo que va en contra de los principios del movimiento deportivo internacional y las normas fundamentales del derecho humano.

"Se ha expresado una exigencia urgente para que la parte finlandesa retome un enfoque despolitizado respecto a la participación de rusos en competiciones internacionales", concluye el comunicado.

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La Unión Internacional de Patinaje (ISU) y la Federación Finlandesa de Patinaje Artístico confirmaron este miércoles que los patinadores rusos no competirán este fin de semana en el Gran Premio de Finlandia (Trofeo Finlandia) por las restricciones de entrada para los ciudadanos rusos impuestas por el Gobierno del país nórdico.

La ISU confirmó en un comunicado que ha introducido cambios en la lista de participantes para la competición que se celebra en Helsinki este viernes y sábado y ha designado a patinadores de otros países para reemplazar a los siete deportistas rusos que no pueden asistir debido a estas restricciones.

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La Federación de Patinaje Artístico de Rusia (FPAR) se mostró el martes, en un comunicado, "sumamente decepcionada" por la decisión "politizada" de Finlandia y prometió seguir trabajando con la ISU para garantizar la participación de patinadores rusos en otras competiciones.

Estos siete patinadores rusos son los primeros deportistas de élite afectados por las nuevas restricciones a la entrada de ciudadanos rusos introducidas por el Gobierno finlandés a raíz de la guerra de Ucrania y que entraron en vigor este lunes. EFE

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