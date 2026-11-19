13/11/2026 El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, interviene durante un acto de campaña, a 13 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha asegurado que el PSOE y el PP "no son lo mismo", pero "votan igual" en cuestiones como los impuestos a las energéticas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la permanencia de España en la OTAN y la creación de supermercados públicos, por lo que ha defendido el voto a su formación para impulsar medidas que "realmente permitan frenar a la extrema derecha". POLITICA Javier Fernández - Europa Press

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El candidato de Esquerra Republicana a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Gabriel Rufián, ha arremetido contra la estrategia y la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el 'cara a cara' que está protagonizando con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

"Si Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado", ha escrito en una publicación de 'X', recogida por Europa Press, tras los haberse debatido los dos primeros bloques que han versado sobre vivienda, economía y fiscalidad.

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En otro mensaje, ha criticado a Feijóo por comportarse más como un "tertuliano" que como un "candidato", y también contra Sánchez por proponer hacer "más pisos sin intervenir el mercado", y ha avisado: "La falta de valentía en esto arrasará a las izquierdas".