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Madrid, 19 nov (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha llamado este jueves "criminal de guerra" y "genocida" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y declaró que no es posible seguir siendo neutral en el momento actual sobre los abusos y la situación de los palestinos.

Rego se ha preguntado cómo es posible que nadie haya hecho nada para evitar que Netanyahu, "el genocida" y "criminal de guerra" haya terminado interviniendo en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, ha dicho en un coloquio sobre el caso del filántropo propalestino James 'Fergie' Cox Chambers Jr.

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La ministra ha contrapuesto esta "impunidad" con el escrutinio al que se somete a quienes apoyan la causa palestina, en referencia a Chambers Jr., detenido en España y reclamado por EE.UU. por delitos de blanqueo, posible financiación de la organización terrorista palestina Hamás y participar en una protesta contra una empresa israelí.

"Ya no estamos en tiempos de grises, estamos en tiempos en los que nos estamos jugando las democracias, estamos jugándonos los derechos humanos, estamos jugándonos muchísimas libertades", ha añadido.

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En esta línea, ha denunciado que un genocidio se sostiene cuando hay una comunidad internacional "que mira a otro lado" y potencias como Estados Unidos financian armamento para "aniquilar un pueblo" y "destruir vidas".

En el acto también ha participado la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, quien se ha sumado a la ministra afirmando: "Basta ya de neutralidad".

La eurodiputada ha asegurado, que sí el Estado que persigue a Chambers fuese Rusia y ese ciudadano estuviera apoyando a Ucrania de forma solidaria en lugar de a Palestina, "Fergie no estaría preso".

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Galán ha confesado que se siente avergonzada de que "un ciudadano solidario que con su fortuna ha apoyado una causa muy justa esté en una prisión española", y ha pedido al Gobierno que sea valiente y adopte una decisión definitiva ante lo que considera un caso de persecución y asilo político "de libro".

Para cerrar su intervención, Rego ha advertido de que "después de lo ocurrido en Gaza, todo es posible", y ha precisado que hablaba a título personal y no en representación del Ejecutivo, tras subrayar que la decencia y la ética exigen comprometerse. "Yo sí me comprometo", ha concluido. EFE

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