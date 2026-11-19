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Madrid, 19 nov (EFE).- El diario 'Público' premiará a la periodista de EFE Sandra Fernández por la cobertura informativa e investigación del caso de Irune Costumero, una mujer a quien retiraron la custodia de su hija en Bizkaia y que llevó a juicio a la Diputación Foral por delitos de prevaricación y malos tratos.

'Público' celebra este año la tercera edición de 'Homenaje a las Mujeres que han hecho Historia', que reconoce la labor de mujeres "que cambiaron la historia desde las sombras", y que este año ha elegido a Fernández junto a otras cuatro mujeres que "dieron la cara cuando era difícil hacerlo".

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El acto de entrega de los galardones se celebrará el próximo jueves 26 de noviembre en la Biblioteca Nacional de Madrid y asistirán la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el director de 'Público', Manuel Rico.

Sandra Fernández recibe este homenaje por "una historia que demostró el poder del periodismo para romper silencios", según destaca la organización, en referencia a su cobertura del caso de Costumero, una mujer a la que retiraron la custodia de su hija, entonces de cinco años, para entregársela al padre, denunciado en dos ocasiones por malos tratos, posteriormente absuelto en todos los procedimientos.

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Se determinó que la menor padecía el denominado síndrome de alienación parental (SAP), criterio que motivó la retirada de la custodia a la madre al considerar que influía en su hija y la predisponía contra el padre en el contexto de un proceso de divorcio conflictivo.

Costumero llevó a juicio a un diputado de la Diputación Foral de Bizkaia y a tres funcionarios de esta institución por presuntos delitos de prevaricación, malos tratos y lesiones psicológicas.

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Sandra Fernández se encargó de la cobertura informativa para la Agencia EFE de este proceso judicial, que terminó con la absolución de todos los acusados.

En la pasada edición del 'Homenaje a las Mujeres que han hecho Historia', Irune Costumero fue reconocida por su lucha "incansable" contra el "falso SAP, una teoría sin base científica que durante años se ha utilizado para retirar la custodia a madres protectoras que denuncian violencia", un galardón que dedicó a su hija.

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En esta tercera edición, el medio pretende "poner en valor a mujeres que desde el franquismo hasta hoy han luchado y luchan por avanzar desde sus ámbitos profesionales, activistas y feministas".

Sandra Fernández compartirá reconocimiento con Luz Almeida, pionera en la atención jurídica a mujeres víctimas de violencia sexual; Marta Porpetta, editora y "continuadora de un legado editorial feminista"; Mar Cambrollé, activista histórica por los derechos de las personas trans; y Nati Camacho, sindicalista y antifranquista detenida en varias ocasiones por su militancia.

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El homenaje está organizado por 'Público' en colaboración con la Fundación 1º de Mayo y la Biblioteca Nacional de España. EFE