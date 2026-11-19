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Redacción deportes, 19 nov (EFE).- Los salarios del pelotón profesional siguen una evolución al alza y los de los principales corredores se sitúan a unos niveles impensables hace pocos años. El esloveno Tadej Pogacar, quíntuple ganador del Tour de Francia y doble campeón mundial, es el mejor pagado del mundo, con un sueldo que ronda los 8,5 millones de euros por temporada, que aumenta hasta los 13 por diversos conceptos.

Pogacar (Komenda, 28 años), con 130 victorias en su palmarés, ocupa lo más alto en el podio, tanto en lo deportivo como en la parcela económica. En el cuadro de honor le acompañan sus máximos rivales en la carretera, el belga Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard, con cifras aproximadas a los 6 y 5 millones respectivamente.

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Las cantidades, en ningún caso oficiales por el hermetismo de los equipos en los temas económicos, son estimaciones producto de diversas investigaciones, y sólo representan una parte del dinero que puede llegar a los corredores, ya que perciben cantidades en otros conceptos, como patrocinios personales, mercadotecnia o premios por ganar carreras.

El presupuesto conjunto de los equipos World Tour ronda los 650 millones de euros, siendo el UAE de Pogacar el más potente con 60 millones en 2026, seguido del Ineos y el Visma, con unos 50. Los grandes patrocinadores hacen grandes inversiones en busca de grandes éxitos en las principales carreras por etapas y monumentos. Los ciclistas se convierten en activos muy interesantes.

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Según diversas investigaciones, una de ellas llevada a cabo por Escape Collective, concluyó tras consultar a varias agencias de representación y otras fuentes del sector, en el top diez de los ciclistas mejor pagados aparecen, por este orden, Pogacar (UAE, 8 millones), Evenepoel (Red Bull, 6,5), Vingegaard (Visma, 5), Mathieu van der Poel (Alpecin, 5), Primoz Roglic (Red Bull, 4), Wout van Aert (Visma, 4), Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5, 3,5), Jasper Philipsen (Alpecin, 3,1), Olav Kooij (Decathlon, 3) y Juan Ayuso (Lidl, 3).

Se da la circunstancia de que los grandes sueldos no sólo recaen en los ganadores de las grandes vueltas o los mejores clasicómanos, sino que el pastel se reparte entre ciclistas que destacan en otras facetas, como los grandes velocistas o ciclistas de clara proyección.

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En la lista, siempre estimativa, no aparece el francés Paul Seixas, la gran revelación del año, ganador de la Flecha Valona y Lombardía y cuarto en su primer Tour. Su salario subirá como la espuma, pero se ha visto sujeto al contrato firmado antes de llegar al estrellato. Tiene contrato hasta 2027 y será el objeto de deseo para los equipos más poderosos.

Los conceptos ajenos al contrato con el equipo aumentan cinsiderablemente los ingresos de los ciclistas. Según publicó La Gazzetta dello Sport el pasado verano, el esloveno podría alcanzar al menos 12,8 millones de euros en ingresos durante 2026, añadiendo a su salario de 8 millones los patrocinios personales (2,5 millones), mercadotécnia (1), premio por ganar el Tour (1) y como número 1 del mundo (0,5) entre otros conceptos.

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Entre los principales patrocinadores personales de Pogacar figuran Colnago, DMT, MET, Continental, Enervit, Richard Mille, Whoop y MyWhoosh.

Según los datos económicos de la UCI reflejados por La Gazzetta dello Sport, los presupuestos conjuntos de los equipos masculinos incluidos en el análisis alcanzan los 663 millones de euros. El presupuesto medio se sitúa en unos 33,1 millones por estructura, aunque las diferencias entre los equipos con mayores recursos y el resto siguen siendo importantes.

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Los salarios mínimos en el World Tour masculino establecidos mediante los acuerdos laborales entre la asociación de equipos AIGCP y la asociación de corredores CPA dependen del tipo de contrato. Para un ciclista asalariado el mínimo bruto anual es de 44.000 euros, si el corredor es autónomo 72.000, si es un neoprofesional asalariado 35.000, y si es autónomo 58.000. EFE